Източник: Factcheck.bg

Чували ли сте, че климатичните промени са измама? Или че през 70-те години на миналия век списание TIME e имало корица с предупреждение за предстоящо глобално застудяване?

Всъщност тази корица на TIME е напълно изфабрикувана. Тя е много популярна в интернет и още през 2013 г. изданието взима отношение по темата. Твърди се, че през 1977 г. изданието са публикували заглавна страница How To Survive The Coming Ice Age (“Как да оцелееш в настъпващия ледников период”). TIME пишe опровержение, че никога не са публикували такава история, а всъщност с Фотошоп е подменено оригиналното заглавие от 2007 г. The Global Warming Survival Guide (“Глобалното затопляне: Наръчник за оцеляване”).

Повече – вижте в третия епизод на “Чакай да ти обясня”, новата YouTube поредица на Factcheck.bg. Вижте и първия епизод “Конспирацията “Кемтрейлс” и втория епизод “Опасна ли е за здравето 5G мрежата?”.

Водещи: Вилиана Рангелова и Божидар Николов;

Режисьори: Благой Момчилов и Мина Киркова;

Сценарист: Георги Марчев;

Оператор: Благой Момчилов;

Видеомонтажист: Георги Марчев;

Редактор на сценария: Ралица Ковачева;

Редактор на терен: Симона Костадинова;

Креативен продуцент: Мина Киркова;

Продуцент: Георги Марчев.