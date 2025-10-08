Екип на Пловдивски общински инспекторат /ПОИ/ премахна от пътното платно на ул. „Неофит Рилски“ две гуми с излят в тях бетон и циментирани метални тръби. Проверката е направена, след като на 08.10.2025 г. в ПОИ е постъпил сигнал на гражданин за нерегламентираното поставяне на заграждения на улицата.

От Инспектората упражняват непрекъснат контрол по спазване на разпоредбите за монтиране на преместваеми обекти върху общинска собственост и продължават с ежедневните проверки на територията на град Пловдив.