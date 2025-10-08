ХII Международен фото салон Пловдив 2025 кани пловдивчани и гости на града на втората фотоизложба „Избрано“ от тазгодишното издание. Откриването е на 11.10.2025г. в 17.00 ч., мястото е оградата на Античния театър, северен вход, гр. Пловдив.

През настоящата година, МФС се проведе под патронажа на FIAP, HPS и НСФА „Янка Кюркчиева“, с традиционната подкрепа на община Пловдив, като част от Културния календар на града. Петчленно жури от четири държави (Белгия, България, Италия и Китай) имаше нелеката задача да оцени най-добрите фотографии и техните автори, които се състезаваха за Купата на салона и за над 150 награди.

Разгледани бяха общо 4952 фотографии, представени от 355 участници от 43 държави, общо в 6-те раздела. Във финалната селекция бяха включени 1265 фотографии на 282 участника от 42 държави, от тях – 72 български автори с 209 фотографии.

В изложбата „Избрано“ от ХII Международен фото салон Пловдив 2025, която може да бъде разгледана до 02.11.2025г., са включени както част от наградените фотографии, така и фотографии на автори от страната и чужбина, които са останали в селекция.

Втората изложба „Избрано“ на 12-ти МФС Пловдив 2025 се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и любезното домакинство на ОИ „Старинен Пловдив“ и е част от Есенен салон на изкуствата Пловдив 2025.