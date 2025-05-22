Арестуваха жена, замервала кметсвото в Кючука с яйца

Двама нарушители на обществения ред са били задържани във вторник от служители на Първо РУ в Пловдив.
След 18 ч. униформени се отзовали на сигнал по тел. 112, че от тераса на апартамент на ул. „Георги Кирков“ мъж хвърля пиротехнически изделия и създава опасност за минувачите. Извършителят, на 34 години, е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление.
Около 21.30 ч. същата полицейска мярка е взета и спрямо 39-годишна жена, която замерила с яйца административна сграда на ул. „Македония“, а при задържането отправила обиди и закани към служителите на реда.
Двамата са с криминалистични регистрации и присъди, а по случаите са им съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство. Материалите са внесени в Районен съд – Пловдив по компетентност.
60 коментари
выпрямитель дайсон купить выпрямитель дайсон купить .
пылесос дайсон купить в перми dn-pylesos.ru .
выпрямитель дайсон hs07 купить vypryamitel-dn-1.ru .
выпрямитель дайсон airstrait ht01 купить в волгограде vypryamitel-dn.ru .
пылесос дайсон купить в воронеже пылесос дайсон купить в воронеже .
купить пылесос дайсон в санкт петербурге купить пылесос дайсон в санкт петербурге .
купить пылесос дайсон проводной купить пылесос дайсон проводной .
дайсон пылесос беспроводной цены pylesos-dn-kupit.ru .
dyson v12 пылесос dyson v12 пылесос .
пылесос дайсон купить в спб пылесос дайсон купить в спб .