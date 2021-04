„Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ се мести в Античния театър в Пловдив

Новите дати за LORD OF THE RINGS IN CONCERT са 1 и 2 август

Изумителният спектакъл LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING има нова локация и две нови дати за всички желаещи да съпреживеят магията на най-зрелищната част от трилогията. Античният театър в Пловдив става перфектният домакин на дългоочаквания грандиозен финал за приключенията в Средната земя – „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“.

Датите на мащабната продукция са две – 1 и 2 август, за да могат всички желаещи да се насладят на безценното преживяване – на открито и безопасно, чрез гигантски HD екран и с музика от 250 музиканта, които ще изпълнят на живо наградения с Оскар оригинален саундтрак на Хауърд Шор.

На 1 и 2 август във вълшебната атмосфера на Античния театър в Пловдив публиката ще има шанса да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. Форматът филм, комбиниран с музика на живо, вълнува милиони зрители в България и в целия свят.

Локацията на спектакъла е уникална и за международните организатори от LORD OF THE RINGS IN CONCERT, като провеждането му на място с културна и историческа значимост като пловдивския Античен театър е първо в световен мащаб!

