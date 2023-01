Трима млади музиканти от Пловдив ще свирят в Париж

Асоциацията за културен обмен „Art gallery Constantin“, Франция и Artavenir канят истинските меломани на празничен Новогодишен концерт под мотото „Mладите звезди на България“/“Les jeunes étoiles de la Bulgarie“. Събитието ще се състои на 7 януари 2023 г. от 18 часа в сърцето на Париж – Église américaine de Paris, Quai d’Orsay, Paris, France (Американската църква в Париж) и е посветено на светлите Новогодишни празници, предстоящите Йорданов, Ивановден, както и на френския Epiphanie.

В „Mладите звезди на България“ ще участват младите български таланти : Никол Самарева – арфа, Николай Маринов – пиано, Биляна Динкова – пиано, Ренцо Ставрев – цигулка, Кристияна Стоянова – китара, Мартин Николов – китара. Водещ е актрисата Анна Танчева. В програмата ще звучат произведения на Бах, Шопен, Дебюси, Рахманинов, Родриго, Турина, Дюплеси.

Трима от забележителните звездни таланти са от Пловдив – Ренцо, Николай и Биляна. Градът под тепетата е родно място и на живеещата във Франция актриса Анна Танчева. Пловдивската връзка е изключително силна и по линия на организаторите – интернационалната асоциация за културен обмен Art Gallery Constantin France, която e създадена през 2011 година в Сенлис, Франция. Тя се ръководи от известните пловдивчани – д-р Константин Николов и съпругата му д-р Елена Радева – Николова, семейство български лекари, практикуващи във Франция от повече от 20 години. Предметът на дейност на асоциацията е културния обмен между държавите в Европа. Дейността през годините се разширява и обогатява, работят в областта на музикалния спектакъл, организират изложби и концерти, рецитали, арт форуми, симпозиуми и майсторски класове. Намират вдъхновение в изкуството, за да бъдат добри лекари в практиката си, а качествата и уменията от медицината допринасят за поливалентния подход и добрата координация във всяка арт проява, както споделят самите те.

Специална покана организаторите отправят към българската общност в Париж, посолството на страната ни, Български културен институт в Париж и българското училище. „Те са талантливи, с множество международни награди и участия и с голямо вълнение се подготвят да въведат българската диаспора в техния вълшебен музикален свят“, споделят още семейство Николови.

Ренцо Ставрев е роден през 2006 г. в Пловдив. Свири на цигулка от шестгодишна възраст и е ученик в Пловдивското музикално училище. Негови учители са Дарина Данкова и Мони Симеонов /САЩ/. Носител е на редица престижни награди от наши и международни конкурси, сред които: Национален конкурс с международно участие „Орфеева дарба“, гр. София; майсторска цигулка на проф. Минчо Минчев от конкурс „цигулките на Минчо Минчев- Варненско лято“, гр. Варна; Международен конкурс за инструменталисти, гр. Перник; Международен конкурс „Охридски бисери“, гр. Охрид, Македония; Международен конкурс „Млади виртуози“, гр. София; Международен струнен конкурс, Ниш, Сърбия; Конкурс „Златен ключ“, гр. Пловдив; Международен конкурс за инструменталисти, гр. Велико Търново; Международен конкурс „Добрин Петков“, гр. Пловдив; Международен музикален конкурс, Белград, Сърбия; Международен конкурс за композитори, камерни ансамбли и инструменталисти Музиката и земята, гр. София; Международен конкурс за инструменталисти Flame, Париж, Франция.

Участвал е в майсторските класове на проф. Йосиф Радионов, проф. Гинка Гичкова, проф. Стойка Миланова, Мидори/САЩ/. От деветгодишна възраст свири и на виолончело, с преподавател Юлия Марковска. Като виолончелист печели конкурсите – „Млади виртуози“, гр. София; „Добрин Петков“, гр. Пловдив и Международен интернет конкурс, гр. Белград, Сърбия, Международен конкурс Йосиф Славенски, гр. Белград, Сърбия. Участвал е в майсторски класове на проф. Ромен Гариу/Франция/ и проф. Анатоли Кръстев. През 2017-18г, Ренцо Ставрев участва в шест международни конкурса, на които спечели първи награди, получи и допълнителни такива – за солист на Камерен оркестър Орфей от ХIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, за най-добро изпълнение на произведение от испански автор от Хавиер Валдивиелсо, Директор на Институт Сервантес, София и награда на името на Васко Абаджиев от проф. Жени Милева от XXVI Международен конкурс Музиката и земята. Кандидатства в престижната Музикална академия Интерлокен, Мичиган, САЩ, в която получава най-високата стипендия за заслуги. След прослушване, печели мястото на концертмайстор в Intermediate Symphony Orchestra, с диригент Ориол Санс. Ренцо Ставрев е най-младият носител на престижната наградата „Кристална лира“, с която е отличен през 2018-та за спечелените награди и концертна дейност през изминалия концертен сезон.

Николай Маринов е завършил НУМТИ „Добрин Петков“ през 2020 г. , в класа по пиано на Светлана Косева и понастоящем е студент в специалност пиано, в класа на проф. д- р Борислава Танева, както той не крие гордостта от избора за своето висше образование – НМА “ Проф. Панчо Владигеров“ – София, независимо че е приет за студент в Кралската музикална академия в Лондон още преди дипломирането си. Участвал е като солист и камерен изпълнител в редица представителни концерти, майсторски класове, международни гастроли. Талантливият пианист е носител на призове от международни конкурси, сред които „Grand Prize Virtuoso” – Лондон, „Николай Рубинщайн“ – Париж, „Моцарт“ в Рим, „Simone Delbert- Fevrier” в Ница, двукратен лауреат на „American Protege” – Ню Йорк. Изявявал се е в концертни програми на сцените на Карнеги хол – Ню Йорк, Роял Албърт Хол – Лондон, Opéra de Bastille – Париж, свирил е като солист на Софийска филхармония, Пловдивска филхармония, Старозагорската опера, Сливенска филхармония, Round Rock Symphony orchestra – Тексас, Филхармонията на Барласина – Италия. Участвал е в майсторските класове на Дмитрий Башкиров, Итамар Голан, Джулиян Мартин, Борис Слутски, Джейсън Куак. Николай Маринов е трикратен носител на Наградата на Министерство на културата, присъждана за високи творчески постижения. Пловдивският пианист се върна преди месец от Италия с абсолютната Първа награда от VIII- я Международен конкурс за пианисти “ Cita di Spoleto“.

Биляна Динкова е родена през 2004 г. в град Пловдив в семейството на музиканти. Започва да свири на пиано от 5 годишна възраст под ръководството на Евгения Тагарева. През 2010 г. е приета в НУМТИ „Добрин Петков“ в класа на Светлана Косева, с която работи вече 13 години. Биляна Динкова е носител на редица престижни награди от международни и национални конкурси, сред които: Първа награда от Състезание за млади пианисти посветено на 110-та годишнина от рождението на Веселин Стоянов и Специалната награда на Радио Шумен (2012 г., Шумен); Първа награда от XXII Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“ (2014 г., Бургас); Първа награда от 25 Международен клавирен конкурс „Флам“ (2014 г., Париж); Втора награда от 4 Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова“ (2014 г., Варна); „Златен ключ“ от Клавирен конкурс „Златен ключ“ (2015 г., Пловдив); Първа награда от 10 Международен фестивал на изкуствата „Трикси“ (2016 г., Албена); Първо място от 4 Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“ (2017 г., Велико Търново); Гран При от 11 Международен фестивал на изкуствата „Трикси“ (2017 г., Албена); Втора награда от XXI Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“ (2017 г., Добрич); Първа награда от Международен конкурс за камерни ансамбли и соло изпълнители, (2018, 2019 и 2022 г., Боровец); Първа награда от VIII Международен конкурс за пианисти „Андреа Балди“ (2018 г., Болоня); Абсолютна първа награда от Шести и Седми международен конкурс за млади музиканти „Охрид те сакам“ (2018 и 2019 г., Охрид); Второ място от Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота“ (2019 г., Несебър); Втора награда от 9 Международен клавирен конкурс „Пиано таланти“ (2019 г., Милано); Гранд При от Международен фестивал „Перлите на Адриатика“ (2019 г., Босна и Херцеговина); Първа награда от Осми национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“ (2021 г., Пловдив); Първа награда от Международен фестивал за изкуства „Арт таланти“ (2022 г., Турция). Биляна Динкова концертира в европейските столици Рим, Лондон и Загреб. В България участва във фестивалите „Дни на музиката в Балабановата къща“, „Камерен фестивал“ и др.

Надгражда професионалните си умения в майсторски класове на бележити майстори и професори по пиано, като: Иван Дончев (Италия), Стефка Перифанова (Швейцария), проф. Михаил Петухов и Татяна Левитина (Русия), проф. Ростислав Йовчев (България), проф. Боян Воденичаров (Белгия), проф. Марек Шлезер (Полша), проф. Милена Моллова (България), Анна Петрова (САЩ) и др.

Никол Самарева е родена през 2009 г., в момента 13-годишна, свири на арфа от 5-годишна възраст като сама избира инструмента си. През учебната 2016-2017 година, Никол е ученичка в първи клас в Националното Музикално Училище “Любомир Пипков”, гр.София с преподавател по арфа г-жа Кохар Андонян. В момента е 7 клас в същото училище. Никол е участвала в множество концертни изяви, майсторски класове и конкурси, някои от които са:

Майсторски класове с проф.Сузана Клинчарова, Емануела Еспости, Росица Милевска, Джош Лейн, Юлияна Тошкова, Виктор Хаортобану, Анна Лоро

Участие в концерт и майсторски клас ARPISSIMA 2022, 2019 и 2018, София

Лятна Арфа Академия в Боровец и Банкя – 2019, 2018, 2017 и 2016

“11 Международен арфов конкурс „Suoni d’Arpa“, Saluzzo (CN) Салуцо, Италия, 30 Август 2022, Специална награда на фондация “Мирела Вита” за най-добро изпълнение на задължителната пиеса от Даниеле Гарела, в категория Соолисти до 16 години

IV Международен Музикален Конкурс за изпълнители в рамките на „Трявна Арт Фестивал“ 2022, първа награда и участие в заключителния концерт

Международен конкурс за камерни ансамбли и соло изпълнители, Боровец, България, юни 2022, първа награда

IX Stockholm International Music Competition (online), Май 2022 , втора награда

IX Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на Времето“, Велико Търново, България, Май 2022, 1ва награда и участие в заключителния концерт

XXX Международен конкурс за инструменталисти, певци и композитори “Музиката и Земята” Април 2022, София, Втора награда от Министерство на околната среда и водите за ярко изпълнение на творба, посветена на природата, и участие в заключителния концерт

Grand Metropolitan International Music Competition 2022, Март 2022, златен медал

II Международен инструментален конкурс „Златни струни“ 2022, Април 2022, Диплом Откритие и лауреат II степен, Сребърна диплома

III Международен Арфов Конкурс “Glowing Harp” (онлайн) Април 2021, Kharkiv, Украйна, Диплома, 1ва категориа

XI национален конкурс “Път към Славата 2021” – 1 място, 3та възрастова група, Категория “Струнни инструменти”, диплома

Международен инструментален конкурс „Златни струни“ – онлайн, Диплом за участие в онлайн изданието на Международен инструментален конкурс „ЗЛАТНИ СТРУНИ“ 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Music Competition Online Paris – онлайн конкурс 2020, арфа, 1 награда

Втори Международен Музикален Конкурс за изпълнители в рамките на „Трявна Арт Фестивал“ 2020, арфа, втора награда

Международен конкурс арфа в Словения, Веление – 26-28 Октомври 2019, Сребърна плакета и Награда на журито

24 международен конкурс за млади музиканти “Петър Коньович”, Май 2019, Сърбия, 3 награда

Международен конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти “Добрин Петков” – Пловдив, Февруари 2019, 1 награда

IX международен онлайн конкурс 2018 Сърбия – Белград – 2 награда

XII международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, Перник, 2017 – 1 място, възрастова категория 1Б, струнни инструменти

Кристияна Стоянова започва да изучава класическа китара през 2014 г., като ученик в школата по китара към читалище „ЛИК“- Плевен в класа на Милена Грамова-Михайлова. През 2016 г. продължава обучението си в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен в класа по китара на Николай Михайлов. За 8-годишния период на обучение Кристияна взима участие в множество концерти и става лауреат на престижни награди от Международни форуми в България, Хърватска, Италия, Румъния, Северна Македония и Гърция, част от които са:

2016 – трета награда – XII Международен конкурс „Млади виртуози“ – София, България

2017 – трета награда – Фестивал на китарата – Синая, Румъния

2017 – първа награда – Международен фестивал на китарата – Плевен, България

2018 – трета награда – XV Международен конкурс за класическа китара «Енрико Меркатали» – Гориция, Италия

2018 – втора награда – XXII Международен конкурс за класическа китара «Марин Големинов» – Кюстендил, България

2018 – първа награда – Фестивал на китарата – Синая, Румъния

2018 – първа награда – Международен фестивал на китарата «Тремоло» – Скопие, Северна Македония

2019 – първа награда – Фестивал на китарата – Комотини, Гърция

2019 – втора награда – XXIII Международен младежки конкурс „Надежди, таланти, майстори“ – Добрич, България

2020 – първа награда – Международен фестивал на китарата «Тремоло» (виртуално издание) – Скопие, Северна Македония

2020 – първа награда – Международен фестивал на китарата – Плевен, България (виртуално издание)

В периода на обучението си участва в майсторски класове на: Жереми Жув, Лоренцо Микели, Георги Василев, Ерик Франсери, Габриел Бианко, Марко Тамайо, Марчин Дила, Жудикаел Пероа, Герхард Райхенбах, Атанас Уркузунов, Росен Балкански, Зоран Дукич, Никола Монтела и др.

През 2021 г. Кристияна е приета в Регионалната консерватория в Париж, Франция в класа по китара на Жереми Жув.

Мартин Николов е роден през 2004 г. в гр. Бургас. Ученик в XII клас на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ гр. Бургас. С класическа китара започва да се занимава на 7- годишна възраст. През 2011 г. е приет в НУМСИ със специалност- класическа китара в класа на Стоян Маринов, а по- късно негови учители стават Пламен Маринчев и проф. д-р Стела Митева-Динкова. Участвал е в много майсторски класове по китара с видни изпълнители и педагози, като: Георги Василев – Швейцария, Никола Монтела – Италия, Цветан Стоянов – Германия, Столина Добрева- България, Д-р Милена Манева- Вълчева- България, Павел Ралев- Англия, Aтанас Уркузунов- Франция, Koстас Коциолис- Гърция, Марко Тамайо- Куба/Австрия и др.

Носител е на много награди от международни, национални конкурси и фестивали, сред които: Международен фестивал „Корабът на изкуствата” гр. Поморие– първо място; Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега” гр. Созопол– първо място; МММК „Надежди, таланти, майстори”2019 гр. Добрич– трето място; ,,Ohrid I love you”2020– първо място; Международен виртуален конкурс „Flying Stage” 2020– второ място; Четвърти международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители „Боровец 2020“ – второ място; „XIV Meждународен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика Мagic 2021” – първо място; VIII НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС за изпълнение на творби от Й. С. Бах и композитори от епохата на Барока 2021 гр. Пловдив– първо място; Международен фестивал на китарата гр. Плевен 2021– второ място; Международен конкурс за класическа китара „Марин Големинов“ 2022 гр. Кюстендил– второ място; Национален конкурс за изпълнение на българска музика „Върбан Върбанов”2022– първо място; Международен конкурс за китара „Тремоло“ гр. Скопие 2022 – първо място; Международен конкурс „Орфееви таланти“ гр. Пловдив– първо място; Международен конкурс за класическа китара GuitArt 2022 гр. Пловдив– трето място и др.

През 2021 г. става носител на голямата награда на БНР Радио Варна за най-добре представил се участник в 33-то издание на Традиционен музикален фестивал „Дни на класическата китара“ – Варна, а през 2022 година представя свой самостоятелен рецитал в гр. Варна в рамките на „Дни на класическата китара“. Участва и в концерт „Лауреати“ в 6-ти Международен младежки фестивал „Кръстопът“-Пловдив.

През юни 2022г участва в ,,Musical Heritage of Poland, Bulgaria and Germany in Contemporary Professional Music Education‘‘ по проект ,,Еразъм+‘‘, където се включва активно в концертите, майсторските класове и уъркшопите.