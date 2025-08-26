Театър „Хенд“ и легендарният комик Пало Нани с общ проект

Театър „Хенд“ представя мащабен европейски проект с световноизвестния комик Паоло Нани – турне на европейския спектакъл „Джекил на лед в България“. Поводът е 15-я рожден ден на пловдивската частна културна институция, а легендарният майстор на клоунадата Нани е специалната изненада за годишнината. Събитието се реализира с европейско финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще обхване четири български града.

Редом до Паоло Нани ще застане и Ивомир Игнатов – Кени, заедно с младите актьори на театър „Хенд“. Проектът създава среща между българската и европейската сценична практика и отваря нови хоризонти за клоунадното изкуство у нас – жанр, чиито единствен представител в България е „Хенд“ със своя изцяло авторски репертоар и разпознаваем стил.

Спектаклите ще бъдат безплатни и достъпни за широка публика, включително за хора със зрителни увреждания, за които са осигурени транспорт и дескриптивен превод. Истинските „бенефициенти“ на проекта са зрителите – тези, които ще се докоснат до най-доброто от европейската сцена.

Образователната част на проекта включва открити лекции и практически занимания с Паоло Нани в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” (София) и в Театър „Хенд“ (Пловдив). Така артистът ще предаде своя опит на младите театрални надежди и ще вдъхнови нови поколения актьори. През последните три години Паоло Нани гостува с уъркшопи и мастър класове, а представленията му са доказали своята стойност и въздействие. Те ще вдъхновят младите театрални надежди, ще предадат опит и ще открият нови възможности за развитие. „От ръцете на Паоло Нани в ръцете на Театър „Хенд“ – това е нашата двойна гаранция за качество и вдъхновение“, казват от екипа.

„Джекил на лед“ е не просто спектакъл, а празник на смеха, човешката емоция и културното многообразие – покана към българската публика да бъде част от една обща европейска сцена.

„ България е част от европейската сцена, артистите трябва да я припознават като желана и достъпна, а публиката ни заслужава равен достъп до култура и възможност да изгради вкус и самочувствие като част от една общност“, казват от театър „Хенд“.

Повече информация в социалните мрежи на театър “ХЕНД”.

Проектът „Джекил на лед в България“- турне на световноизвестния Паоло Нани” е финансиран от Европейския съюз-СледващоПоколениеЕС, № BG-RRP-11.016-0038 „Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“