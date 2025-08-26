На училище без мобилен телефон от ноември

Забраната за използване на мобилни телефони в училище ще влезе в сила още през ноември. Прогнозата направи днес след откриване на нова детска градина в Костинброд министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от Mediapool.

„И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни Вълчев.

Към момента в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в член 172, където се изброяват задълженията на ученика, има точка, която гласи: „да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове“. Промяната в този текст, която Министерството на образованието и науката готви с проекта за изменения в ЗПУО е формулирана така: „да не използват мобилни устройства за комуникация в училище, освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства“.

Така на практика с по-широкото понятие „мобилни устройства за комуникация“ се включват смарт часовниците, които най-често по-малките ученици използват за комуникация, както и таблетите. Разширяването на забраната идва и със замяната на „по време на учебните часове“ с „в училище“. Не става ясно обаче по какъв начин училищното ръководство и педагозите следва да ограничат употребата на мобилните устройства. Това предполага, че, както досега, решението за начина на прилагане на закона ще бъде взимано от учебните заведения и включвано в Правилника за вътрешния им ред.