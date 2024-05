Send an email

Follow on X

В Пловдив днес стартира Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“. Започнал като бутиков, с две издания годишно, високият форум не е прекъсвал през 15-годишната си история, като непрекъснато се надгражда и развива. В настоящото пролетно издание, което ще продължи до 28 юни на традиционните сцени – Балабановата къща, Епископската базилика, Римския стадион и Малката базилика, ценителите на качествената музика ще имат възможност да се насладят на елитни солисти и ансамбли

Откриването на юбилейното издание на фестивала на 12 май на сцената на Балабановата къща е поверено на световноизвестният цигулар Светлин Русев. Той ще изнесе солов рецитал.

Прочутият цигулар Светлин Русев открива юбилейния XV Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” 2024

Всички притежатели на билети за концерта-откриване на XV МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” ще могат да присъстват на пресконференцията, която ще се проведе непосредствено преди концерта от 17 ч. на сцената на Балабановата къща, където ще имат възможността да задават въпроси към организаторите и да разговарят със знаменития цигулар Светлин Русев. Подобен формат на пресконференция се провежда за първи път.

Вижте пълната програма на фестивала

12 май, 18.30 ч. Балабанова къща

ОТКРИВАНЕ

SOLO

СВЕТЛИН РУСЕВ

цигулка

Със специалното участие на избран от солиста млад български талант

***

24 май, 18.30 ч., Малка базилика

BELGIAN BRASS SOLOISTS

(Белгия)

МАНУ МЕЛАЕРТС (тромпет)

СТИВЪН ДЕВОЛДЪР (тромпет)

РИК ВЕРКРУЙСЕ (валдхорна)

ЯН СМЕТС (тромбон)

СТЕФАН ВАНДЕНРОДЕ (туба)

***

25 май, 18.30 ч., Епископска базилика

СВЕТОВНИ СОЛИСТИ

ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ

цигулка

Концертмайстор на Кралския Концертгебау Оркестър – Амстердам

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА

Акордеон

ГЕОРГИ МИЛТИЯДОВ

пиано

***

29 май, 18.30 ч., Балабанова къща

МЛАДИ ПЛОВДИВСКИ ТАЛАНТИ

ЕКАТЕРИНА СТОЕВА – цигулка

МАРИЯНА СТОЕВА – цигулка

Със специалното участие на

ВИКТОР ВИЧЕВ – пиано

***

1 юни, 18.30 ч., Римски стадион

XII ГОЛЯМ ДЕТСКИ КОНЦЕРТ

ALL THAT JAZZ FOR KIDS

с

BEНЦИ БЛАГОЕВ JAZZTET:

ВЕНЦИ БЛАГОЕВ – тромпет

СТАНИСЛАВ АРАБАДЖИЕВ – пиано

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – китара

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ – контрабас

КРИСТИАН ЖЕЛЕВ – барабани

Със специалното участие на

СВЕТЛИНА ХРИСТОВА – вокал и нейни ученици

***

5 юни, 18.30 ч., Епископска базилика

За първи път заедно на сцената на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща”

КРАСИМИРА СТОЯНОВА

сопран

Камерзенгерин на Виенската опера

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ

пиано

***

28 юни, 18.30 ч., Балабанова къща

СТРАШО ТЕМКОВ

флейта

(Република Северна Македония)

ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА

пиано

(Република Северна Македония)

***

29 юни, 18.30 ч., Балабанова къща

ЦИКЪЛ “ПРОЧУТИ КАМЕРИСТИ”

КРЕМЕНА ОКСЕНКРУГ

цигулка

АТАНАС КРЪСТЕВ

виолончело

МАРТИНА ТАБАКОВА

пиано