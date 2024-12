Литературен фестивал Пловдив чете, литературен салон Spirt & Spirit, издателство ICU

и клуб Петното на Роршах Ви канят на среща разговор с Катерина Стойкова..

Модератор: Ина Иванова

10 декември 2024, вторник, 19:00 ч.

клуб Петното на Роршах, Пловдив (ул. Йоаким Груев 36)вход свободен

Нокомис е книга за растежа и съзряването. Подобно на бамбук, който в продължение на години расте надолу и навътре под земята, преди да пробие почвата, така и тази книга със своите подпочвени движения, невидими за окото на външния наблюдател, е трупала сили и е укрепвала, за да пробие почвата на мълчанието, и да отправи своя дързък вик. Вик, прерастващ в молитвен благодарствен плач! Плач, прерастващ в песен. Песен, лекуваща прободни рани.

Книги като „Нокомис“ са сред най-липсващите от лавиците на книжарниците, препълнени с мними ръководства за духовно себеосъществяване. Най-липсващи са, защото разкриват горчиви истини. Истината за това колко трудно е да се бориш със собственото си възхищение. За това как най-големият изпит в живота са нещата, от които сами се отказваме. И за това колко често си затваряме очите за цената, която не желаем да заплатим, особено, когато тази цена включва всичко, в което сме вярвали. И не на последно място, истината за това как ученикът рано или късно се превръща в най-големия урок за учителя.

Николай Янков

Това е прекрасно-честна и любящо-жестока книга за Пътя, за вярата и разочарованието, за обичта и съмненията, за мъчителното търсене на себе си, за ролите ни в живота, за благодарността за спасението и желанието да предадеш нататък, за светлината, която и води към спасение, но и ни прекарва през тъмните ни места, застинали в детски травми или в зоната на съмненията… Това е книга за това, как обичта остава, дори когато ти се струва невъзможно…

Добрина Топалова

За авторката

Катерина Стойкова е автор на няколко поетични книги, включително „The Poet’s Guide to Publishing: How to Conceive, Arrange, Edit, Publish and Market a Book of Poetry“ (McFarland, 2024), „Between a Bird Cage and a Bird House“ (University Press of Kentucky, 2024), „Американски деликатеси“ (ICU, 2022), „Втора кожа“ (ICU, 2018), „Птичка на перваза“ („Знаци“, 2017), „Как наказва Бог“ (ICU, 2014), „The Porcupine of Mind“ (Broadstone, 2012), „Неделимо число“ („Факел експрес“, 2011), „Въздухът около пеперудата“ („Факел експрес“, 2009). Част от книгите ѝ са публикувани на български и английски език. Собственик и главен редактор на американското издателство Accents Publishing, тя разделя времето си между брега на Черно море в България и хълмовете на Кентъки в САЩ. Катерина пише, живее и мисли на два езика.

–-

Входът е свободен, а повече информация за събитието може да откриете тук: https://fb.me/e/4QEFtZTa5/.