Пловдивската поп-рок банда Panic Station се завръща с нов сингъл

След близо 4-годишна пауза, пловдивската поп-рок банда Panic Station, отново в оригинален състав, издаде петия си сингъл – “Up In The Air”. Песента на групата, която през 2015 стана ученическа рок група на България, вече може да бъде чута по Radio 1 Rock и във всички дигитални музикални платформи, съобщава КАПАНА.

Up In The Air е записана във “F.1 Sound Records Studio”, микъст и мастерингът са дело на „EXA Audio” базирано в Лондон, а видеоклипът към парчето е режисиран от Тош Личев и заснет и монтиран от Симеон Михалков и Георги Салпаров. Клипът към парчето може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=_bRiQEsLFpE

Panic Station е поп-рок банда от Пловдив, създадена през 2014 година от Тош Личев и Йоан Баков, които тогава са съученици в Руската гимназия. По-късно същата година към тях се присъединяват Иван Маринов, който застава зад барабаните и дългогодишният приятел на Тош – китаристът Георги Земярски. Името “Panic Station” е вдъхновено от едноименната песен на една от любимите групи на момчетата – Muse. Именно тя става повод за запознанство между Тош и Йоан.

По време на най-активните си години, 2014 – 2016, Panic Station издават 4 сингъла – Revelations, Amsterdam, Аз и Ти и Start The Show, всеки един от които намира място в българския радиоефир (Amsterdam дори звучи в Холандия). Групата е била номинирана за наградите на БГ Радио, прави множество телевизионни изяви, стигайки до полуфиналите на „България търси талант” през 2016-а и печели конкурса организиран от Д2 – „Голямото рок междучасие“, превръщайки се в най-добрата ученическа рок банда на 2015-та – същата година тогавашните тийнейджъри подгряват на супергрупата Легендите в пловдивската зала „Колодрум”.

През юни 2020-а, след близо 4-годишен хиатус, момчетата решават отново да свирят заедно. Тош, след около 2 години работа по соловия му проект GORGE.US, за първи път пише песен в стила на Panic Station – щом я предлага на другите и всички единодушно решават, че това е парчето с което ще се завърнат на музикалната сцена, става ясно, че наистина е дошло времето групата да поднови активността си.

За предстоящите им концерти, Panic Station са подготвили сетлист, който представлява смесица от актуализирани версии на синглите и най-популярните им авторски песни, нови кавъри и разбира се, новият им сингъл – Up In The Air. Panic Station ще бъдат специални гости на тазгодишното издание на S’Cool Rock Fest, който ще се проведе в парк „Лаута“ на 12 септември, а на 17 септември ще подгряват на софийските Jeremy. Двете рок групи ще забият в двора на Къща-музей „Златю Бояджиев“, където ще има специално построена сцена по случай тазгодишното издание „Празници на Стария Град“, което ще се проведе в периода от 14 до 20 септември под мотото „ОТНОВО ЗАЕДНО“.

Пловдивската поп-рок банда също така може да чуете и видите на живо в Морската Градина в Бургас на 5 септември, където за шеста поредна година ще се проведе „Локум Фест“. А на 25 септември, софиянци ще имат възможност да чуят момчетата от Пловдив в клуб „Live & Loud”, където ще направят съвместен концерт с групата домакин – 18% Сиво.

По-долу може да намерите линкове към социалните мрежи на групата, където може да следите проектите по които работят и къде може да ги чуете на живо. В YouTube канала им може да видите и чуете, както официално издадените им сингли, така и записи от участия на живо.

