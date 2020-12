ONE DANCE WEEK е съучредител на първата мрежа от танцови фестивали в Европа

Едни от най-влиятелните европейски фестивали обединяват безпрецедентно усилията си в общия проект BIg Pulse Dance Alliance

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) е мрежа от 12 европейски танцови фестивали и институции, обединени от общата цел за развитие и укрепване на съвременния танцов сектор. България е единствената балканска държава, която ще участва в мащабния проект.

Big Pulse Dance Alliance e подкрепен от Европейската комисия и иницииран от едни от най-влиятелните фестивали в Европа, а именно: Tanz in August (Германия), Dance Umbrella (Великобритания), Julidans (Холандия), CODA (Норвегия), TANEC PRAHA (Прага), Dublin Dance Festival (Ирландия), New Baltic Dance (Литва), Side Step Festival (Финландия), Festival Sismògraf (Испания), DanceCentrum (Швеция) и ONE DANCE WEEK (България).

Четиригодишният проект ще започне през декември 2020 г., като основните дейности на BPDA започват през 2021 г.

