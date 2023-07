На „пикник“ в умъртвена гора – ГАЛЕРИЯ

Send an email

Follow on Twitter

Юлиян Табаков гостува с „ГЕНЕЗИС“ в Зала „2019“

Изложбеният цикъл „ГЕНЕЗИС/GENESIS“ на Юлиян Табаков вече посреща посетители в Пловдив и ще го прави до 3 август.

Експозицията започва с разходка из овъглена стилизирана гора в белия простор на Зала „2019“ на ул. Гладстон“ 32, следва изкачване по стълби, които отвеждат към шестодневното Сътворение на второ ниво. То е представено със същия минимализъм на визуалния изказ – от непрогледното черно на нищото, през постепенната поява на релефност, към многоцветна натурална птича композиция, под мамеща червена ябъка върху изсъхнало дърво на познанието, до атрибути на съвременния човек – бижута, смартфон.

Като сюрреалистичен каприз на автора присъствалите на откриването участваха в пикник в „гората“ с ядене на торта по повод отминалия му рожден ден. В крайна сметка Юлиян Табаков е демиургът на тази причудлива планета от мъртви артефакти и загиваща органика. И може да се разпорежда се нея както намери за добре, както човечеството се разпорежда с живата природа според желанията и удобствата си.

„Ние сме емоционално незрели, първо действаме после мислим. Постоянно искаме някаква по-различна торта, пътуваме и до Луната, само за да запълним някакви празноти в себе си. А празнотата вътре не може да бъде запълнена отвън“ – споделя художникът. „Искаме да бъдем обичани, а всъщност не обичаме дори себе си“ – подчертава Юлиян. Войната в Украйна е засилила у него усещането за гибел и невъзвратимост, тревогите му, визуализирани още в „Портрет на умиращ Титан“(2021).

„GENESIS е последната част и същевременно е заглавие на едноименен триптих заедно с “Мигновения” (2015) и “Портрет на умиращ Титан” (2021) и включва творби от всички тях в различни комбинации, разработени за конкретното пространство.

Изложбеният цикъл GENESIS и отделните негови серии се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична Програма Култура, Национален Фонд Култура и Кояна Тренчева и в партньорство със Съюз на българските художници, Столичен Куклен Театър, Художествена галерия – Русе, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, фондация „Фотофабрика“, фондация „Проект Бузлуджа“, 62. международен фестивал „Мартенски Музикални Дни“, формат.бг, 8PM, STREAMER.BG.

xxx

Юлиан Табаков е визуален артист. Образованието му включва сценография в Национална художествена академия, София, изящни искуства в ENS des Beaux-Arts, Париж и Central Saint Martins College of Art and Design, Лондон. След 2002 г. се установява в Швеция и България, където осъществява сценографски и костюмографски проекти за над 60 театрални и оперни постановки, игрални и документални филми. Илюстрира детски книги и стихосбирки, режисира художествено-документални филми. Има самостоятелни изложби и участия в колективни представяния в България, Швеция, Чехия, САЩ. Някои от най-популярните му проекти са “Три сестри” – авторски спектакъл по А. П. Чехов, пространствените инсталации “Мигновения” и “Портрет на умиращ титан” – серии фотографии и триизмерни обекти, документалният филм “Цветанка”. Сред наградите му е призът „Стивън Доханос“ за рисунка „За по-зелена планета“- Society of Illustration NYC и награда „Аскеер“ за костюмография на спектакъла “Идиот 2012” по Достоевски.

Отличен e със „Златен век“ за принос в развитието на българската култура.