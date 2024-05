Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов ще даде началото на 18-то издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“. Събитието е традиционна част от Културния календар на града и се осъществява с подкрепата на община Пловдив.

Официалното откриване е на 30 май /четвъртък/, в 19.00 ч. в Камерната зала на Драматичен театър – Пловдив със спектакъла „Забрава“ на танцовата компания от Испания Cía Silvia Batet.

Испанският танцов спектакъл „Забрава“ изгражда подобен на сън свят, мистично място на трансформация между фантазия и сюрреализъм. Телата се движат в пространството, без да спрат дори за миг, в един непрекъснат танц на нарастваща ентропия. Cia Silvia Batet е базирана в Барселона. Компанията е създадена през 2019. През 2020 „Забрава“ става носител на важната испанска награда за хореография- “Premi de Dansa de l’Institut del Teatre” – Барселона. Компанията е представяла работата си на Russafa Escènica (Валенсия), Ellas Crean (Мадрид), Quinzena Metropolitana de Dansa (Барселона), Florence Dance Festival (Флоренция), Istanbul Fringe Festival (Инстанбул), Prospettiva Danza Teatro (Падуа), Akropoditi Dance Festival (Гърция), Hannover Choreography Competition (Германия) и Quinzena de Dansa de Almada (Португалия).

18-то издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц “ Черната Кутия“ ще продължи до 14 юни, като включва международни и български спектакли и събития в областта на театъра и съвременния танц от Италия, Португалия, Испания и България.

Партньори на фестивала са Министерство на културата, община Пловдив, Италиански културен институт, Драматичен театър Пловдив, Държавен куклен театър – Пловдив и Галерия „Arsenal of Art“.

На 4 юни /вторник/, 19 ч. в Галерия Arsenal of Art ще се проведе творческа среща с Юлиан Вергов – България – един от най-известните български театрални, телевизионни и кино актьори.

На 7 юни /петък/, 19 ч., Драматичен Театър Пловдив – Камерна зала ще видим танцово-театрален пърформанс Língua на Natalia Lis & Susana Vilar – Португалия

Наталия Лис е мултидисциплинарен артист в областта на танца, аудиовизуалната практика, живописта, литературата и музиката. Сузана Вилар е изпълнител, хореограф и преподавател по съвременен танц.

На 10 юни /понеделник/, 19 ч. Държавен куклен театър Пловдив ще се играе „Хамлет“ по Уилям Шекспир и Ричърд Армър, продукция на Държавен куклен театър Пловдив.

Спектакълът е представян на над 10 международни фестивала, включително в Унгария, Румъния, Чехия, Полша, Турция, и е носител на редица престижни награди.

На 14 юни /петък/, 19 ч. Драматичен театър Пловдив – Камерна зала ще видим двоен спектакъл: I have seen that face before и Crisalide на авторския колектив I Vespri, Италия. Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Италиански културен институт в България.

На 14 юни /петък/, 20:30 ч., Драматичен театър Пловдив – Камерна зала ще гледаме Pletórico на испанската компания Egozkue y Paz.

Всички детайли за фестивала тук и тук.