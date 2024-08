Есенният салон на изкуствата превръща Пловдив в открита сцена

Всяка година през септември първата българска Европейска столица на културата – Пловдив се превръща в огромна, кипяща от живот, открита сцена. Тогава започва Есенният салон на изкуствата! Това е най-големият културен формат под тепетата, който обединява в себе фестивали и отделни събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други. Традиционно Есенния салон се организира от община Пловдив и многобройните си партньори – културни институти, творчески гилдии, културни оператори, артисти. Десетки събития от всички жанрове ще зарадват пловдивчани и гости на града и през настоящата 2024 година, когато е 20-то издание на формата.

Официалното откриване на Есенния салон на изкуствата е винаги на 1 септември. Тази година ще се случи на Античния театър в Пловдив от 21 часа с концерт на Васил Петров „30 години в музиката“. Обичаният джазмен с кадифен глас, когото наричат „българския Франк Синатра“ ще поведе публиката в едно незабравимо музикално пътешествие с най-великите класики и хитове на всички времена. Васил Петров ще отбележи 30 години на сцена, заедно със Симфониета – Враца с диригент маестро Христо Павлов. Специален гост в програмата е младата и талантлива цигуларка Зорница Иларионова. Тя ще партнира на Васил Петров в няколко песни и ще представи класически и филмови теми. За джаз линията ще се грижат Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни). Билети се продават онлайн в системата на ARTicket : https://articket.eu/event/582.

През този наситен с емоции и събития месец, а и в следващите октомври и ноември, публиката ще има неограничен избор между изкуства и жанрове. В рамките на салона ще се насладим на множество фестивали, сред които са Есенен международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ XXVIII издание, XVII Тридневен PolineROOOCK festival, Фестивал „Изкуство без граници и възраст“, Камерна сцена Пловдив, Х Пловдив Джаз Фест, TheatAir – фестивален модул за улични изкуства, Фасада видео фестивал, Десето издание на Международен кино-литературен фестивал Синелибри 2024, Фестивал Тракийски мистерии 2024, както и традиционните Празници на Стария град 2024. Продължава и есенната програма на Opera Open 2024.

Ще има много изложби – Национални есенни изложби Пловдив’ 2024 – „Приземяване“, Х Юбилейна изложба от Международен пленер „Диалог – рисунка голям формат“, ХХХ-то издание на Седмица на съвременното изкуство’ 2024, Традиционна изложба „15 x 5“ и много други. Две много специални изложби е подготвила ГХГ – Пловдив. Изложба на Йоан Левиев (1934 – 1994) по повод 90 години от рождението на художника и възпоменателна изложба живопис на Таню Митев (1944 – 2020) по повод 80 години от рождението на художника.

Както всяка година ще проследим Международни фотографски срещи’ 2024„ Цвят – Реалност -Въображение“, XI Международен фото салон Пловдив’ 2024.

Предстоят и много концерти – „10 години заедно“ на Сдружение „Арт Войс Център“ с гост Любо Киров и водещ – Ненчо Балабанов, концерт с кауза: „С песен и стих в сърцата“, „Тоника СВ“, спектакъл на НФА „Филип Кутев“, както и гала спектакъл „50 години Фолклорен ансамбъл „Тракия“. Ще чуем и видим концертите на световни изпълнители като MONO Inc, PAIN OF SALVATION + Klone + Me And My Devil, както и третият от Музикален форум Music of the Ages -концерт на Ihsahn.

За любителите на литературата е програмата на „Пловдив чете“, награждаването на XIV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“, събитията по повод 105 години от рождението на Николай Хайтов, изявите на Дружество на писателите – Пловдив и др.

През месеца честваме и две важни годишнини – 139 години от Съединението на България и Празник на град Пловдив ( 6 септември) и Ден на Независимостта ( 22 септември).

Ще видим специална програма с участници от Бургас, които ще гостуват в Пловдив на базата на подписаното Споразумение за сътрудничество между общините Пловдив и Бургас в сферата на културата и туризма.

Информирайте се за събитията с вход свободен!

За събитията с билети, посетете касите града: Билетен център пред Община Пловдив, касата МаскАрт в ДК „Борис Христов, каса на Опера Пловдив, каса на Драматичен театър – Пловдив, каса в Туристически информационен център на Римския стадион, каса на Античен театър (от страната на АМТИИ), както и в платформите за продажба на билети.