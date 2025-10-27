„Да четеш Лолита в Техеран“ и „Помилване“ на Сорентино на Синелибри в Пловдив

Поредните две страхотни заглавия очакват пловдивската публика в следващите два дни на Синелибри в LUCKY Дом на киното.

В понеделник може да гледаме киноадаптацията на „Да четеш Лолита в Техеран“. В главната роля ще видим иранската актриса Голшифте Фарахани, чиято героиня събира студентки в дома си по време на Ислямската революция и фанатичните преследвания в университетите. На фона на преследванията срещу жените, те намират упование в четенето на „Лолита“, „Великият Гетсби“ и други световни шедьоври. Филмът на израелския режисьор Ерак Риклис получи награда на публиката и специална награда на журито от фестивала в Рим. Прожекцията е тази вечер от 18:30 часа.

Вторник е денят на феновете на Паоло Сорентино. В новия си филм „Помилване“ той разказва историята на овдовелия италиански президент Мариано де Сантис, който в края на мандата си е изправен пред поредица дилеми. Обзет от мисли за изплувало предателство от миналото на покойната му съпруга, той трябва да реши дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и да помилва двама души, убили своите партньори. Прожекцията на филма, който откри фестивала във Венеция и събра куп награди както в Италия, така и на други фестивали из Европа, е във вторник, 28 октомври, от 18:30 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билети може да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.