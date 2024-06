Литературно четене и дискусия с участието на проф. Жоржета Чолакова

Преводач: Нина Тодорова

Кога: 19 юни, сряда, 18:00 часа

Къде: Bee Bop Café

Вход: Свободен

Чешката поетеса, белетристка и класическа филоложка Силва Фишерова пристига в България по покана на Чешкия Център и с подкрепата на Чешкия литературен център и Моравската библиотека в Бърно. Срещата с нея е на 19 юни 2024 г., от 18:00 ч. в клуб Bee Bop Cafe, когато в рамките на международния фестивал „Пловдив чете“ ще се проведе литературно четене

на нейни стихове и дискусия с публиката.

Силва Фишерова е авторка на дванадесет стихосбирки. Нейната поезия е преведена на много езици, включително няколко сборника, преведени на английски (UK: The Tremor of Racehorses, 1990; The Swing in the Middle of Chaos, 2010; USA: Stomach of the Soul, 2014; Prague: A Church for Smokers. Prague Poems, 2019). На български нейни стихове са публикувани в излязлата през 2023 г. Антологията на съвременната чешка поезия „Гласове от сърцето на Европа“ (превод: Димана Иванова, издателство: МегаПринт )

Освен поезия, нейното творчество включва и разкази, романи, есета, образователната проза и детска литература, които са преведени на няколко световни езика. Понастоящем чете лекции по старогръцка литература, религия и философия в катедрата по гръцки и латински изследвания на Карловия университет в Прага, където и живее. През 2018 г. тя е обявена за първия Поет на столицата Прага. Последните й публикувани творби са любовната история от Прага през 80-те години на ХХ век „Елза и Аманита“ (Elsa a Amanita, 2022) и стихосбирката „Друг живот. Витгенщайн” (Jiný život. Wittgenstein, 2023). Два албума с нейни поетични текстове дори са композирани от Моника Начева, певица с български корени.

Събитието се организира от литературен фестивал „Пловдив чете“ като част от Календара на културните събития на град Пловдив за 2024 г. и с подкрепата на Община Пловдив.