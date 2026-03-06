Боян Йорданов гостува на „Пловдив чете“

Среща разговор в „Петното на Роршах“

Литературният фестивал Пловдив чете, литературният салон Spirt & Spirit, Жанет 45 и клуб Петното на Роршах канят почитателите на литературата на среща разговор с писателя Боян Йорданов.

Събитието ще се проведе на 10 март от 19:00 часа в клуб „Петното на Роршах“, а модератор на разговора ще бъде Здравко Дечев.

С тази среща се поставя началото на пролетното издание на фестивала „Пловдив чете“ 2026, който се реализира с подкрепата на Община Пловдив и издателство „Жанет 45“.

Роман за приятелството, историята и съдбата

По време на срещата ще бъде представен романът „Под месечината, огромна като тиква“, който спечели престижната литературна награда Награда „Хеликон“ за нова българска проза за 2025 година.

Книгата разказва историята на две момчета, родени в началото на XX век в малко селце в македонските земи. Макар и различни по характер, ценности и цели, тяхното приятелство ги кара непрекъснато да се съревновават, докато съдбата ги среща и разделя през годините.

Романът проследява само един ден, в който се побират два човешки живота и повече от половин век история – време, изпълнено с лични избори, съдбовни обрати и исторически промени.

За автора

Боян Йорданов е роден през 1971 г. в Ботевград. Той е автор и на романа „Възлюбените“ (2022), а негови разкази са публикувани в издания като Литературен вестник и списание Страница, както и в различни електронни медии.

По професия е биотехнолог и доктор по инженерна химия, като работи във фармацевтичната индустрия.

Авторът споделя, че вярва в силата на книгите да създават пространства „без стени и тавани“, изпълнени с тишина и дух – също като добрите приятели. Свободното си време обича да прекарва сред природата, където снима и съзерцава света около себе си.

