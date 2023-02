Билети за културни и спортни събития в Пловдив

Send an email

От 5 години Общински институт „Старинен Пловдив“ включва в дейностите си продажбата на входни билети за културни и спортни събития. Като представител на най-голямата електронна система за продажба на билети EVENTIM, билетните каси, управлявани от Института са на разположение на всеки, който иска да посети театър, концерт, клубно парти, фестивал, футболен мач, тенис турнир и много други събития както в Пловдив, така и на територията на цялата страна.

Местата, откъдето можете да се снабдите с билети в Пловдив са: Билетен център на пл. „Стефан Стамболов“(пред сградата на Община Пловдив), Туристически-информационен център на ул. „Райко Даскалов“ №1 (пл. „Римски стадион“) и каса на Античен театър (ул. „Цар Ивайло“ №2 а – вход откъм АМТИИ). Касите работят със зимно работно време, всеки ден от 09:00 до 17:30 ч., (обедна почивка 13:30 – 14:00 ч.), а в лятно работно време от 09:30 до 18:00 ч. (обедна почивка 13:30 – 14:00 ч.).

Две билетни каси има и в Дома на културата „Борис Христов“ на ул. Гладстон № 15. Каса „МаскАрт“, представител на EVENTIM, продава билети за всички събития в Пловдив и страната, както и за събития в ДК „Борис Христов“, Античен театър, лятна сцена Орфей, Летен театър, които не присъстват в EVENTIM. От касата на Държавна опера – Пловдив, освен билети за събития от афиша на Опера Пловдив, можете да получите и рекламни материали, програмки и дипляни за предстоящия летен сезон.

Вижте кои са събития в продажба на трите каси на Общински институт „Старинен Пловдив“ за месеците февруари, март и част от април. Информация за всички предстоящи събития можете да намерите на https://www.eventim.bg/bg/.

За всички събития в Пловдив – с билети и с вход свободен, подробна информация можете да откриете на: http://www.visitplovdiv.com/bg/eventsplovdiv.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ:

08.02.2023г. (сряда)

Симфоничен концерт 100 г. от рождението на Добрин Петков – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

10.02.2023г. (петък)

Music & Dance Festival of Love in Plovdiv – DoubleTree by Hilton Plovdiv Center, Пловдив – 15:00ч.

11.02.2023г. (събота)

Любовен еликсир – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

12.02.2023г. (неделя)

Кафе с претенция – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

13.02.2023г. (понеделник)

Петък 13 – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

14.02.2023г. (вторник)

С гръб към залеза – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

15.02.2023г. (сряда)

Опера Бутик: Керана – Живот в музика – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

17.02.2023г. (петък)

Младите диригенти на Европа – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

16.02.2023г. (четвъртък)

Лебедово езеро от П. И. Чайковски – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

18.02.2023г. (събота)

Братя Мангасариян – Club Void – 22:00ч.

21.02.2023г. (вторник)

Талант – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

23.02.2023г. (четвъртък)

Затегнете коланите – Plovdiv Event Center – 20:00ч.

23.02.2023г. (четвъртък)

150 години от рождението на Рахманинов – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

25.02.2023г. (събота)

Евита – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

28.02.2023г. (вторник)

Урок по български – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

МЕСЕЦ МАРТ:

01.03.2023г. (сряда)

Дали е любов – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

10.03.2023г. (петък)

Бум-Бум: Еволюция на престъпното мислене – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

11.03.2023г. (събота)

Джийвс и Устър в Пределно неясно – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

18.03.2023г. (събота)

Поетите Live – Plovdiv Event Center, Пловдив – 20:00ч.

18.03.2023г. (събота)

Прераждане – танцово театрален мултимедиен шоу спектакъл – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

26.03.2023г. (неделя)

Изненадаa – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

МЕСЕЦ АПРИЛ:

01.04.2023г. (събота)

Извънредно неудобно – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

08.04.2023г. (събота)

Това не го казвай! – ДК „Борис Христов“ – 19:00ч.

08.04.2023г. (събота)

За любовта – Plovdiv Event Center, Пловдив – 20:00ч.