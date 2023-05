Send an email

Follow on Twitter

АМТИИ стартира големия фестивал Made at the Academy

Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за трета поредна година представят в цялост творческия потенциал на пловдивската Арт академия: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор, представени на различни сцени и локации от студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство. От 2021 г. Made At the Academy е част от културния календар на Община Пловдив, а миналата година получи престижната награда „Пловдив“ в раздел „Съвременни мултижанрови изкуства“ като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – едно от най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България.

Made аt the Academy стартира на Римски стадион на 18 май 2023 г. от 18:30 часа с откриване на изложбата „Академията днес“, дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев, в която са представени трите факултета, представителните състави и по-значими художествени и научни форуми на Академията. Изложбата ще продължи до 31 май.

Половин час по късно, в 19:00 часа, също на Римския стадион, Академичният оперен театър вдига завеси с „Тъжен понеделник“ – едноактна опера от Джордж Гершуин с диригент гл.ас. д-р Алия Хансе и режисьор д-р Дима Димитрова и с участието на вокален ансамбъл „Pro belcanto“.

Вторият ден на фестивала на 19 май продължава от 18:00 часа в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. „Княз Александър I Батенберг“ №15, които отворят врати за представителната Годишна изложба на Факултет „Изобразителни изкуства“ на Академията, в която се представят всички специалности: Графичен дизайн и фотография, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Сценография, Фотография, Дизайн на облеклото, Стенна живопис, Живопис, Графика, Скулптура и др. Както всяка година ще бъдат обявени отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.

От 20.30 ч. Академията събира пловдивчани и гости на града на Античния театър за кулминацията на фестивала – големия концерт „Академията кани Пловдив“ с участието на представителните академични ансамбли и състави на АМТИИ; чуждестранни студенти и докторанти, възпитаници в изпълнителско изкуство на водещи преподаватели и творци от Академията; студенти и преподаватели, носители на престижни международни награди за изкуство – диригенти, хореографи, танцьори, сценографи, певци и инструменталисти, обединени от идеята Made at the Academy и стремежа да представят на Пловдив концерт на най-високо естетическо и художественотворческо ниво.

Като най-значима образователна културна институция в Пловдив АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив има амбицията да превърне фестивала Made аt the Academy в ежегоден, постоянно обновяващ се арт форум, на който публиката да става съпричастен свидетел на успехите на Академията в подготовката на бъдещи творци и заедно с това оформя техните качества в естествена сценична публична среда. В лицето на организаторите на проекта – ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и зам.-ректора по художествено-творческа и научна дейност проф. д-р Галина Лардева, екипът на висшето училище по изкуствата очаква Made аt the Academy да заеме мястото си сред най-значимите събития в културния живот на Пловдив.

Проектът Made аt the Academy се осъществява с подкрепата на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2023 г. и в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“.