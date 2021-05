4 арт събития представят изкуствата на АМТИИ – Пловдив    

Фестивалът Made at the Academy става част от културния календар на общината

Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за първи път представят в цялост творческия потенциал на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор. На различни сцени и локации студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство ще изявят своя талант. От 2021 г. Made At the Academy става част от културния календар на Община Пловдив като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ – едно от най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България.

Made аt the Academy стартира на Римския стадион на 8 юни от 18.00 ч. с документалната изложба „Архитектурното богатство на Академията“, дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев. На мобилни конструкции се проследява историята на сградите, в които се помещават днес специалностите на академията – прочутото Жълто училище; Централната сграда, разположена непосредствено до античния театър, дело на една от първите жени архитектки в България- арх. Винарова; красивото Славейково училище, в което е преподавал Петко Р. Славейков; артистичното Зелено училище; сградата на ул. „Съборна“, дело на арх. Йосиф Шнитер и др. Изложбата ще продължи до края на юни.

