При евентуални избори сега в Народното събрание биха намерили място седем политически сили, показва национално проучване на bTV и „Маркет ЛИНКС“, проведено сред 1007 пълнолетни българи в периода 18–28 август 2025 г.

Първа политическа сила остава ГЕРБ–СДС с подкрепа от 22,8% от заявилите, че ще гласуват. Следват ПП–ДБ с 13,3% и „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски с 12,6%. Четвърти са „Възраждане“ (9,7%), а в парламента биха попаднали още БСП (5%), МЕЧ на Радостин Василев (4,2%) и „Величие“ на Ивелин Михайлов (4,1%).

Под бариерата остават „Има такъв народ“ (3%) и Алианс за права и свободи (0,5%), обявен за партия само дни преди изследването. Все още 16,8% от анкетираните не са решили за кого да гласуват, а 5,5% биха подкрепили други формации.

Ахмед Доган създава нова партия

Проучването не отчита евентуална нова партия на президента Румен Радев. Според социолога Добромир Живков спадът в подкрепата се дължи на традиционното политическо отдръпване през лятото и усещането, че правителството не управлява самостоятелно държавата. Най-силно неодобрение към работата на парламента и съдебната система изразяват симпатизантите на ПП–ДБ, „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“.