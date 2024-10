Започва десетият Plovdiv Jazz Fest

Двама носители на „Грами“ са част от програмата на фестивала

Plovdiv Jazz Fest отбелязва своята десета година между 01 и 03 ноември. Шестте концерта от основната програма включват някои от най-големите имена в света на джаза днес.

За първи път фестивалът ще има свой водещ. Джаз гид в трите вечери в Дом на културата „Борис Христов“ ще бъде тромбонистът Вили Стоянов. Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest тази година пък ще бъде присъдена на певицата Мими Николова за огромния ѝ принос в развитието на джаз музиката в България.

По-нетрадиционно ще открие фестивала 01 ноември от 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ тази година артистичната му директорка – джаз певицата Мирослава Кацарова. Тя ще постави началото на Plovdiv Jazz Fest с концерт заедно с джаз трио, струнен квартет и техния нов проект Paloma. Този музикално-филмов разказ включва преработки на познатите стари латино песни. Оркестрациите за струнния квартет са неконвенционални в съзвучие с типично джазовата рехармонизация, силно подчертана от класическото джаз трио: пиано, бас, барабани. С Мира Кацарова на сцената ще бъдат още Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (бас) и струнен квартет Perfect – Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело).

А веднага след тях на сцената ще качи международната група на виртуозният германски тромпетист със световна слава – Тил Брьонер. Той е не само най-популярният германски джаз музикант, но и си завоюва значително място в света на джаза и съвременната музика. Работата му го среща с джаз и поп величия. Сред тях са имената на Дейв Брубек, Хърби Хенкок, Ани Ленъкс, Джордж Бенсън, Мелъди Гардо, Хилдегард Кнеф, Мадлен Пейру, Кърт Елинг, Карла Бруни, Майкъл Брекър, Ал ди Меола, Тони Бенет, Шака Кан, Натали Кол, Ал Жиро, Майкъл Франкс и др. През април 2016 г. е поканен в Белия дом, за да свири на ежегодния концерт по случай Международния ден на джаза, с домакин президентът Барак Обама, заедно с Хърби Хенкок, Стинг, Арета Франклин, Даяна Крол, Ал Жиро, Хю Масекела, Бъди Гай и Чик Кърия. Сред осемнадесетте студийни албума на Брьонер, единадесет са издадени от легендарния лейбъл на Universal – Verve. Тил Брьонер е още флигорнист, певец, композитор, продуцент и фотограф.

На следващата вечер (02 ноември) програмата продължава отново в Дом на културата „Борис Христов“ с още два концерта. Тя ще започне с международна съвременна джаз група – Half Easy Trio. Неин създател е българският барабанист Мартин Хафизи, заедно с пианиста Франц фон Шоси от Германия и австрийския контрабасист Йоханес Фенд. Към тях ще се присъедини и украинската певица Тамара Лукашева, за която Jazzthing пише, че е сред изключителните певици на младата германска джаз сцена. Публиката на Plovdiv Jazz Fest ще чуе новият им албум One Step Back, Two Steps Forward, издаден миналата година. Албумът представлява колекция, композирана по време на пандемията.

Вторият концерт от вечерта е на двама музиканти, които свирят заедно от 20 години и са част от изключително известната група Snarky Puppy, но в този камерен и изключителен музикантски проект ще ги видим в напълно различна светлина. Петкратният носител на „Грами“ – басистът и мултиинструменталист Майкъл Лийг ще излезе на сцената заедно с британския пианист Бил Лорънс. Where you Wish you Were е първият им дуетен студиен албум и именно него ще представят двамата музиканти в Пловдив. Този съвместен албум им позволява да изследват интимността, крехкостта и яснотата, които съществуват в отношенията между двама музиканти. Силно изненадващ се оказва фактът, че и двамата музиканти всъщност влизат в нова опитност и музикално амплоа. Фокусът тук е изцяло в акустични и безгрифови струнни инструменти. Всички те имат свойството да имитират глас, а също така предлагат микротонални възможности, които далеч надхвърлят нормите на западната музика. Двамата музиканти обаче настояват, че този проект няма нищо общо с възпроизвеждането на каквито и да било регионални стилове и дълбоки корени. Той е вселена от лични, музикални и звукови влияния на Майкъл Лийг и Бил Лорънс, която трудно може да бъде поставена в граници или да се категоризира.

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest (03 ноември) ще бъде посветена на абсолютно легендарни музиканти. Нейното начало ще постави носителят на „Грами“ и номиниран 14 пъти за наградата – американския саксофонист Джо Ловано и неговото звездно Trio Tapestry. Ловано преподава в колеж „Бъркли“ и е гост-преподавател в джаз програмите на Нюйоркския университет, „Джулиард“ и Манхатънското музикално училище. От 1991 г. до 2016 г. той издава безпрецедентни 25 записа като лидер за историческата компания Blue Note Records. Джо Ловано е свирил и записвал с дълъг списък от джаз величия, сред които Уди Хърман, Тони Бенет, Джон Скофийлд, Хърби Хенкок, Дейв Холанд, Чучо Валдес, Даяна Крол и много, много други. Той е сред ярките представители на световния джаз елит. Ловано гостува на Plovdiv Jazz Fest, заедно със своето трио, което включва още две джаз звезди и забележителни импровизатори – световноизвестна пианистка Мерилин Криспъл и енигматичния барабанист и фин перкусионист Кармен Касталди. Trio Tapestry всъщност представя най-личната работа на Джо Ловано.

Финалният концерт ще бъде на групата на виртуозния американски китарист Майк Стърн, смятан за един от най-добрите джаз китаристи на всички времена. Композитор, аранжор и изпълнител той пристига в България, заедно с Лени Стърн (китара и вокал) и Денис Чембърс (барабани). Стърн има репутацията на един от най-авторитетните електрически китаристи на своето поколение. Творческата му кариера през последните четири десетилетия включва музикални партньорства с Blood, Sweat & Tears, Майлс Дейвис, Били Кобъм, Джако Пасториъс, Джо Хендерсън, The Brecker Brothers и Four Generations of Miles, както и 16 записа като лидер (шест от които са номинирани за наградите „Грами“).

В десетата година на Plovdiv Jazz Fest концертите няма да се ограничат единствено до основната програма. Публиката на фестивала я очакват доста джаз часове!

Всяка година след основните концерти следват джем сешъните в Bee Bop Cafe, където е и цялата съпътстваща програма на фестивала. Този пъти в първите две вечери от 23:00, джем сешъните ще бъдат предшествани от концертите на две международни групи: Quantum Frequency с Владислав Мичев (бас тромпет), Михаил Дончев (пиано), Дуарт Фернандеш (бас), Александър Иванов (барабани) (01 ноември) и Noise Linguistix + Drumming Cellist (02 ноември) с Михаил Иванов (контрабас), Александър Логозаров (китара) и Кристиян Крайнчан (виолончело, барабани). В същия ден от 17:30 ч. ще бъде и традиционното литературно събитие по време на Plovdiv Jazz Fest – среща с писателката и поетеса Оля Стоянова. Неин модератор ще бъде Ина Иванова.

На 03 ноември вечерта ще бъде джем сешъна с Николай Карагеоргиев, а през деня от 17:30 ч. ще чуем най-младите в джаза или с други думи – очаква ни концерт на децата и юношите от школата на Руми Иванова „Арт войс център“.

Билети могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM. Един фестивален билет за основната програма важи и за двата концерта в една вечер. Билети за концертите в Bee Bop Cafe се продават на място.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M.

Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и Plovdiv Jazz Fest e част от Културния календар на града за 2024 година.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Plovdiv Jazz Fest се осъществява с подкрепата на Хемингуей, 8 ½, New Natures Way, Natural Factors, Insa IOL, NESCAFÉ Dolce Gusto, Deroni, КЦМ, Bee Bop Cafe.

Събитието се реализира с медийната подкрепа на Jazz FМ, KATRA FM, БГ Радио, Радио 1, ВИЖ, Въпреки, Impressio, dir.bg, Момичетата от града, My Sound, Лицата на града, Plovdiv Time, Traffic News, How2Plovdiv, Нула 32, Капана, Под тепето, MediaCafe.

