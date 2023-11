VRANI VOLOSA се завръщат за концерт в Пловдив

Бургаската епична метъл група VRANI VOLOSA ще направи кратка есенна тобикола в страната под надслов „Blood Of The Mountains Tour (20 Years Of Epic Metal From Burgas)“. Коцертите ще се проведат както следва:

11.11.2023 – Сливен, „Н‘дей бара Тангра“

24.11.2023 – Пловдив, „Under City“

25.11.2023 – Стара Загора, „КлубЪ“

25.12.2023 – Бургас, „Модерен Театър“

Билети ще се продават на входа на клубовете в дните на концертите.

VRANI VOLOSA е epic metal квинтет от Бургас с двадесет годишна история, през която групата има четири издадени албума, едно DVD и множество концерти в страната и чужбина с групи като Orphaned Land, Pungent Stench, Skyclad, Rotting Christ, Suidakra, Manegarm, Finsterforst, Balfor, Raventale, Harmasar, Infected Rain, Blaze Of Sorrow, Celelalte Cuvinte и др. В момента бандата продължава представянето на новия си албум “Woods Mountains Skies”.

На турнето „Blood Of The Mountains“ ще можете да чуете песни от всички албуми на групата.