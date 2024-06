Пловдив става диско столица за два дни

Send an email

Второто издание на Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е на 23 и 24 юни 2024г., когато в Пловдив пристигат култовите в близкото минало SNAP, EAST 17, NO MERCY и DR. ALBAN. Летният театър на „Бунарджика“ ще се превърне в дискотека на открито, а 90-тарските звезди ще нажежат сцената и публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява.

Началото и в двете вечери е от 20:30часа. Старт на фестивала на 23 юни ще дадат SNAP и EAST 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на NO MERCY и DR. ALBAN. За доброто настроение ще има и DJ парти под звездите.

Пловдивската публика ще се увери, че диското не е изчезнало – напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване. Още с първото си издание през 2023г., фестивалът буквално нажежи до краен предел емоционалната публика в две поредни вечери на Античния театър с концертите на LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Тази година, второто издание на фестивала е подчинено отново на тази невероятна епоха в музиката, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения.

Билетите за Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) се продават в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg. Билетите са еднодневни, а за най-верните фенове са пуснати в продажба и двудневни билети. Организаторите са обявили вече и лятно намаление на цените.

Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.

Събитието не е подходящо за деца под 7 годишна възраст. Лица на възраст между 7 – 18 г. могат да посетят събитието с билет и задължително придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет.

Придружителите представят лична карта и билет за събитието, заедно с попълнената „Декларация за придружител*“ в 2 екземпляра.

Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.

*Декларация за придружител се изисква съобразно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Тя се отнася за всички лица под 18 годишна възраст и следва да се представи попълнена в 2 екземпляра.