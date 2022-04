ONE DANCE WEEK представя световната премиера на “Свързан”

Премиерата на соловия спектакъл на Деян Георгиев ще се състои на 14 май в Пловдив

Световната премиера на “Свързан” – новият проект на българския актьор, танцьор и хореограф Деян Георгиев ще представи ONE DANCE WEEK на 14 май, от 18ч., в Драматичен театър. В спектакъла, копродукция на фестивала за съвременен танц ONE DANCE WEEK и Сцена ДЕРИДА, Деян Георгиев преплита документални истории, научна фантастика и визуални изкуства, за да създаде минималистична среда, в която всяко движение е от значение.

Билетите за СВЪРЗАН са в продажба в мрежата на EPAYGO и на касите на EasyPay в цялата страна.

СВЪРЗАН / WIRED

Безкраен въпрос ли е животът и можем ли да намерим спокойствие в незнанието си? Можем ли да се предадем на нещо по-голямо от собственото си чувство за съществуване?

СВЪРЗАН е солов пърформанс, индивидуален опит и преживяване, потънало в нишките на това, което наричаме “Ние”. Физическото тяло е затворено в черна кутия, пълна със съхранена информация. В спектакъла си младият хореограф Деян Георгиев прави опит за намиране на първоизточника, отговорен за личното ни оплитане.

Музиката в СВЪРЗАН е дело на Петя Диманова, звуковият дизайн е в ръцете на Георги Атанасов, сценографията и костюмът са създадени от Габриела Кърджилова, а светлинният дизайн – от Виктор Георгиев и Изабела Манолова.

Трейлър на спектакъла гледайте тук.

За Деян Георгиев:

“Възприемам съвременния танц като интимно място с огромен заряд, който може да бъде използван като средство да пътуваш и да откриеш нещо за себе си.”

Деян Георгиев е актьор, танцьор и хореограф. Завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2015 година в класа на проф. Д-р Атанас Атанасов, специалност Актьорско майсторство за драматичен театър. Любовта към движението започва след участие в проект във Франция, а след дипломирането си става част от трупата на Театър Българска Армия, където изиграва и първата си главна роля в представление на режисьора Диана Добрева.

Спектакълът “Саломе” е първият му професионален хореографски опит. Следват проектите “Одисей”, “Непознатото дете”, “Синът”, “Камбаната”, където отново взима ролята на хореограф. През последните години участва в множество независими проекти, а в съвместната си работа с хореографа Стефания Георгиева от Атом Театър, развива и култивира интересите си свързани със съвременен танц и пърформанс.

През 2020 година печели наградата на журито в конкурса за съвременна хореография “Маргарита Арнаудова” за проекта “Чисто” и получава номинация за “ИКАР”2021 в категория Съвременен танц и пърформанс.

Днес развива собствена sci-art организацията, в която събира артисти, които обединяват наука и изкуство в изложби и пърформанси като the 5th Element, Stardust и др. През 2021 година името му си намира място и в селекцията “30 под 30” на списание Forbes в категория “Култура, изкуство и медии”.

Спектакълът е създаден със съдействието на Ход-движенческа лаборатория, НСД и НФК. Резидентската програма на Derida Dance Center се осъществява с подкрепата на Столична община – Календар на културните събития на Столична община за 2021 г.

ONE DANCE WEEK 2022 e част от програма “Наследство” на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата. ONE DANCE WEEK благодари за подкрепата на WALLTOPIA, Европейски пътища, SPARK Electric Car Sharing и Villa Velis by Velis Vineyards. www.onedanceweek.com