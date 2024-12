Мирослава Кацарова представя нова концертна програма

Десет години след концертната програма CINEMA , Мирослава Кацарова реши да се завърне към идеята да реализира нова такава, отново само с филмова музика, наречена чисто и просто BACK TO THE CINEMA. Идеята за съноподобната преходност на живота и красивото като основна естетическа категория е заложена и в новата концертна програма, която е изградена с още повече внимание към детайла, защото залага на нова, различна и по-фина звучност, дефинирана основно от присъствието на струнен квартет. Към тази ефирна и поетична музикална тъкан са прибавени нови песни като например “The way we were” от едноименния американски филм с Барбара Страйсънд и Робърт Редфорд или класиката на Хенри Манчини “Moon River” от “Закуска в Тифани” (1961 г.) по романа на Труман Капоти. А някои пиеси от старата програма са преработени в новата музикална посока като непременно ще прозвучи любовната тема от Ново кино Парадизо, написана от Мориконе с текст на български език, създаден специално за Мира Кацарова от българския поет и драматург Елин Рахнев. Ще бъдат изпълнени песни на френски език като сред тях ще е и емблематичната Un homme et une femme от едноименния филм по музика на Франсис Ле..

Аранжиментите са направени отново от дългогодишния сценичен партньор на Мира Кацарова – пианиста Мирослав Турийски, който е и неизменна част от триото, което включва още Младен Димитров – барабани и Александър Леков – бас. Струнен квартет ПЪРФЕКТ е в състав: Ивелина Христова – цигулка, Диляна Давидова – цигулка, Мария Венкова – виола и Антоанина Юрганджиева – виолончело.

Премиерите на новата концертна програма на Мирослава Кацарова ще бъдат на 26 декември в Бибоп Кафе Пловдив от 21 часа, билети на място, предварителни резервации на телефона на Бибоп кафе.

На 28 декември от 20.30 часа в In The Moon в София, предварителна продажба на билети в сайта на In The Mood.

Концертите се реализират с подкрепата на Министерство на културата.

ЗА CINEMA

Преди точно 10 години се появи една от емблематичните концертни програми на българската джаз вокалистка Мирослава Кацарова, наречена CINEMA. Тя включваше музикални теми и песни от филми, свързани основно с европейското кино. Сред филмите, чиято музика бе интерпретирана от Мира и нейния джаз квартет (Мирослав Турийски, Веселин Веселинов Еко, Христо Йоцов, Николай Карагеоргиев) бяха Криле на желанието на Вим Вендерс; Бразилия на Тери Гилиъм; Един мъж и една жена на Клод Льолуш; Ново кино Парадизо на Джузепе Торнаторе и други. Тази концертна програма прерасна в студиен албум, реализиран през 2016 година, който до днес се радва на голям успех и внимание от публиката. За да бъде създадена обложка за диска бе направена специална фото сесия от една от гранд дамите на българската фотография – Диляна Флорентин. Освен текстовете на песните, в които се превърнаха някои инструментални теми от филми, в обложката бяха публикувани тези запомнящи се и отличителни кинематографични фотоси, съпроводени с едно от основните послания на албума. То се съдържа в цитат от стих на Петер Хандке, рецитиран във филма на Вендерс Криле на желанието – “И не е ли нашият живот под слънцето само един сън…”.