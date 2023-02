Мелъди Гардo идва за първи път в у нас, пее на Античния

Критиците я сравняват с Ела Фицджералд и Нина Симон. Кадифеният й глас звучи нежно и вълнуващо като прошепнато откровение. Известната американска джаз и блус изпълнителка и автор на песни Мелъди Гардо идва за първи път в България. Концертът й ще бъде на 29 юли, в Античен театър, Пловдив.

Гардо е с ранга на джаз звезда от първия ешелон – нейният възхитителен кадифен глас звучи както на най-големите фестивали, така и на камерни зали. Името й е познато на всички любители на модерния джаз. Винаги нежни, пропити с дълбоко усещане за преживяване, песните на Гардо предизвикват силни емоции. Нейните изпълнения се отличават със същата бавност и обмисленост на интерпретациите – тя пее така, сякаш ти говори или мисли за нещо сама за себе си. Нейните джаз романи са посветени изключително на любовта, а текстовете им – невероятно поетични. Богатството на интонациите, преживяването на най-фините нюанси характеризират този необичаен и чувствен изпълнител.

Историята на живота й е точно толкова вълнуваща, колкото и нейната музика. На 19 години, красавицата от Пенсилнания, докато кара колелото си по улиците на Филаделфия, е пометена от джип. Прекарва близо година в болница, парализирана от кръста надолу и с тежка форма на аномия. Отново се учи да ходи и да говори. Като част от възстановяването си започва музикална терапия, която оказва истински успешна. Не само за подобряване на състоянието й, но и за откриването на нов, уникален талант. През 2012 тя дава името си на програма за музикална терапия в Ню Джърси.

Гардо е повлияна от блус и джаз изпълнители като Джуди Гарланд и Джордж Гершуин, както и латински музикални артисти. Многобройните й албуми са отдавна любими на слушателите – като My One and Only Thrill (2009) – продал над 1,5 млн. копия, платиненият The Absence (2012), събрал на едно място джаз, r’n’b, фолк и соул и хармонично съчетал музикалните традиции на Мароко, Португалия, Бразилия и Аржентина. А в издадения през 2020 г. Sunset in the Blue в първия сингъл “Little Something” тя си партнира с музикалната икона Стинг, който я нарича „изящна”.

По време на пандемията май 2020 г. Мелъди Гардо привлича вниманието на световните медии, като обявява в социалните мрежи кастинг за музиканти, които нямат възможност да работят заради ограниченията от COVID-19. С тяхна помощ тя създава виртуален оркестър и сингъла „От Париж с любов“.

През юни 2020 именно Мелъди Гардо открива отново записите в легендарното музикално студио Аби Роуд, което поради пандемията беше затворило врати за първи път от 90 години насам. Тя се включва дистанционно от Париж и записва с Кралската филхармония.

Финес, изящен глас и красиво разказани музикални истории – това ще представи Мелъди Гардо на българската публика. Концертът й е на 29.07.2023 г в Античен театър в Пловдив. Билетите се продават в системата на Eventim.