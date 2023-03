Лола Астанова за първи път в България на Античния театър

Send an email

Носителката на „Грами“ ще свири в Пловдив (30 май) и София (6 юни)

Световноизвестната пианистка Лола Астанова ще се срещне за първи път с българските си фенове. Tя ще изнесе два концерта у нас, като започне с Античен театър, Пловдив на 30 май и продължи със зала 3 на НДК, София на 6 юни. Носителката на награди „Еми“, „Грами“, както и на редица други музикални отличия, ще завладее публиката с въздействащ и дълбоко емоционален стил, безпогрешна техника, силно женско присъствие и уникален усет към модата, който се превръща в нейна запазена марка.

С над 300 милиона последователи в Инстаграм, тя става най-търсеният пианист в света. Това я прави интернет сензация и ѝ отрежда място на множество престижни събития, където свири като специален гост. Едно от тях е благотворително събитие в Карнеги Хол, оглавявано от Доналд Тръмп. Кариерата я среща с редица знаменитости. Тя има честта да работи с музикалния продуцент Дейвид Фостър и Андреа Бочели, с когото създават краткия документален филм „The Journey to the Theatre of Silence“. Атрактивната пианистка записва дует и с Марк Антъни, а с нейния любим приятел Степан Хаусер от 2 Cellos, носители на 16 награди „Грами“, пресъздават по особено атрактивен и страстен начин различни музикални произведения като „Лунната соната“ на Бетовен например.

Талантливата Лола Астанова започва музикалното си пътешествие, когато е едва на 6 години. Тя бързо усеща, че това е нейното призвание и до ден днешен не спира да развива уменията си. Впечатлява не само със своя прочит на класически произведения на Шопен, Лист и Рахманинов, но и с аранжиментите на хитове като „Don’t Stop the Music“ на Риана и „We Are the Champions“ на Куин.

Какви музикални изненади ще ни поднесе Лола Астанова, ще разберем след броени седмици в Античен театър, Пловдив (30 май) и зала 1 на НДК, София (6 юни).

Билети за концерта в Пловдив на цени от 60 до 150 лв. за ВИП пропуски, могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим в цялата страна и онлайн на eventim.bg.