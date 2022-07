Летни емоции с „Уикенд в Пловдив“

Петото издание на фестивала ще се проведе в града под тепетата на 29, 30 и 31 юли 2022г.

„Уикенд в Пловдив“ е един от най-новите туристически фестивали, провеждан в града. Веднъж годишно и само през този уикенд имате възможност да се потопите в магията на най-стария жив град в Европа и един от най-старите в света, като се възползвате от множество атрактивни оферти и отстъпки (от -10% до -50%).

Как да се включите в „Уикенд в Пловдив“ и да получите отстъпките

За да се възползвате от всички отстъпки това, което трябва да направите е да се сдобиете с „Уикенд в Пловдив гривна“. Тя ще бъде Вашият пропуск за получаване на всички отстъпки в обектите участници.

Офертите

„Уикенд в Пловдив“ обединява туристическия бранш в името на туристите и гражданите. Всеки гост и пловдивчанин ще може да се възползва от над 45 оферти (до този момент) за: хотелско настаняване, заведения за всеки вкус; туристически забележителности и активности за свободното време. За да бъде преживяването още по-интригуващо и запомнящо се, организаторите са подготвили и няколко туристически активности със свободен достъп. Пълен списък с офертите може да следите на официалния сайт на събитието. За да се възползвате от отстъпката във всеки един обект, трябва да покажете своята „Уикенд в Пловдив гривна“.

Гривните

Гривни може да закупите предварително от офиса на сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“. По време на фестивала на 29, 30 и 31 юли гривни ще откриете на презентационните щандове на фестивал “Уикенд в Пловдив” на главната улица в Пловдив – ул. „Княз Александър I Батенберг” до фонтана с копчетата и на ул. „Райко Даскалов” (“малката главна“) пред сградата на БНБ. Сътрудници ще Ви очакват на двата щанда в петък от 17:00 до 21:00 часа; събота от 09:00 до 21:00 и неделя от 09:00 до 13:00 часа. Редовни цени на гривните:

1 брой гривна – 14 лв.

2 броя гривни – 24 лв.

3 броя гривни – 36 лв.

Една от най-добрите оферти е в партньорство с Grabo.bg . Може да вземете Вашите „Уикенд в Пловдив гривни“ с отстъпка от -40 до -50% до 28 юли. Валидирането на ваучерите ще се осъществява само на щанда, който е разположен на ул. „Княз Александър I Батенберг” до фонтана с копчетата (пл. Стефан Стамболов).

Гривната Ви дава достъп до горещи намаления и още:

Покана за концерт на сцената на Античен театър-Пловдив:

„Италианска звездна нощ под небето на Пловдив“

За да се насладите на „Уикенд в Пловдив“ в максимална степен, сме осигурили за всички туристи с „Уикенд в Пловдив гривна“ покана за свободен достъп до концерт „ИТАЛИАНСКА ЗВЕЗДНА НОЩ под небето на Пловдив“ с участието на Боби Соло – известен италиански певец, музикант и филмов актьор, Едуардо Вианелло – певец, композитор и актьор, считан за един от най-популярните италиански певци от шейсетте години и обичаното българско Трио Сопрано / Trio Soprano от Пловдив. Водещ на концерта ще бъде Рафи Бохосян. Концертът се организира благодарение на DAVID Professional, основен партньор на фестивала, и ще се проведе на Античен Театър Пловдив на 30.07.2022 от 21:00 часа.

и още:

Уикенд в Пловдив тур

„Уикенд в Пловдив гривната“ Ви дава възможността да преоткриете Пловдив по време на нашите безплатни турове. Лицензирани екскурзоводи ще Ви покажат и разкажат интересни факти от историята и живота на Пловдив. Туристическите обиколки са пешеходни до 2 часа в исторически център Пловдив. „Уикенд в Пловдив тур“ ще стартира от „Часовника на пощата“ и ще се осъществи по следния график:

Петък 29 юли: 19:00 часа

Събота 30 юли: 09:00 часа и 18:30 часа

Неделя 31 юли: 09:00 часа

Спортувай безплатно една седмица

„Уикенд в Пловдив гривната“ Ви дава възможността да започнете да се грижите за Вас и Вашето здраве. Към всяка гривна ще получите талон за едноседмичен безплатен достъп в обектите на Атлетик фитнес в цялата страна.

Изненадите не спират до тук:

„Уикенд предизвикателство“

Към всяка „Уикенд в Пловдив“ гривна получавате книжка „Уикенд в Пловдив предизвикателство“. Ако приемете предизвикателството и го изпълните, ще имате възможността да спечелите атрактивни награди. В какво се изразява нашата ofline игра: в книжката ще откриете място за залепяне на 10 стикера. Първият от тях ще бъде комплимент от организаторите с логото „Уикенд в Пловдив“. Всеки стикер е с логото на обекта и ще може да се вземе от всяка една локация, която е участник във фестивала, но само при условие, че сте се възползвали от „офертата“ на обекта. След като изпълните „Уикенд предизвикателството“ и съберете стикерите, трябва да ги снимате и да ги изпратите на организаторите по електронен път, описан в същата книжка. Ето и какви награди очаквате тези от Вас, които са успели да съберат своите стикери:

Една нощувка за двама в „Новиз” хотел;

Една нощувка за двама в хотел „Одеон“;

Една нощувка и закуска в апартамент в хотел „Интелкооп“;

Ваучер за отстъпка на стойност 100 лв. от „Амигос Травъл“ ООД за почивка в България или Гърция;

Ваучер на стойност 50 лв. в студио за красота и Релакс „Кадифе”;

Сауна за двама в „Новиз” хотел;

Ваучер на стойност 20 лв. за консумация на място в сладкарница „Комплименти“;

Книжен туристически гид „Запознайте се Пловдив и още …“ с автограф и послание от автора Румяна Титерякова.

*Подробности около условията за получаване на наградите ще бъдат написани на ваучерите, които ще получат победителите.

Интерактивна карта на локациите и офертите

За Ваше улеснение е създадена интерактивна карта с всички обекти и оферти, част от „Уикенд в Пловдив“. Картата ще е налична онлайн и ще може да я използвате чрез Вашите смарт устройства. Също така обектите ще бъдат обозначени със стикер „Уикенд в Пловдив локация“. Картата може да разгледате тук.

Списък с оферти

Тазгодишните участници във фестивал „Уикенд в Пловдив“ са 31, а атрактивните оферти 45. Ето ги и тях:

ХОТЕЛИ:

Хотел SPS –25 % – Двойна супериорна стая или Апартамент за двама, безплатно ползване на паркинг и открит плувен басейн;

Хотел Интелкооп –20 %;

Хотел Алафрангите – 20%;

„Новиз“ Хотел – 20% от настаняване;

The Stay Hotel –15 % настаняване в единична или двойна стая;

Гранд Хотел Пловдив – 15 % – Настаняване в единична или двойна стая;

Хотел „Пълдин Кооп“ –15 %;

Landmark Creek Hotel and wellness –10 % настаняване в двойна стая;

Хотел Одеон – 10%;

Хотел Лайпциг –10 % – нощувка и закуска ;

Best Western Premier Plovdiv Hills –10 % ;

Вила Флавия –10% /нов хотел/.

ЗАВЕДЕНИЯ:

IL MONTE Trattoria /в хотел DoubleTree by Hilton/ – 20%;

Ресторант „Райя“ – 15% ;

Мекица и кафе – 10%;

Pizza Burger House – 10%;

Ресторант „Кухнята на Рая“ – 10%;

Ресторант „Одеон“ – 10%;

„Комплименти“ – 10%;

Ресторант към х-л „Новиз“ – 10%;

Ресторант-градина Ландмарк– 10%;

NoteDivino– 10%.

КУЛТУРА:

Галерия Джуркови – 20%;

Музей на медицината – безплатен вход;

Регионален исторически музей – Пловдив – с маршрутен билет получавате като подарък изданието „История на Община Пловдив (1878-1989)” или „Справочник на улиците и площадите в Пловдив” по избор;

КЦ „Тракарт“ – 40% ;

Регионален природонаучен музей – Пловдив – безплатен вход за деца до 7 години и подарък минерал;

Регионален етнографски музей – подарък Картичка.

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ:

Джаз Клуб „В Джаза“ – 10%;

Арт център „Мацаница“ – 20%;

Релакс център „Новиз“ – 10%;

СПА Студио „Кадифе„ -10 % – В неделя не работи;

Slow tours – Градски арменски тур „Пловдив по арменски“ – 10%;

Slow tours – Градски еврейски тур „Шалом, Пловдив“ – 10%;

Slow tours – Френски градски тур „Бонжур, мон амур, Пловдив!“ – 10%;

Slow tours – Градски османски тур „Османските перли на Пловдив“ – 10%;

Slow tours – Литературен градски тур „Литературният Пловдив“ – 10%;

Slow tours – Градски италиански тур „Пловдивисимо“ – 10%;

Slow tours – Градски тур „Римският Пловдив“ – 10%;

Wine tours – Дегустация в скритите римски терми на Семеен хотел „Вила Флавия”

– 10 % 29 юли;

Wine tours – Дегустация в скритите римски терми на Семеен хотел „Вила Флавия”

– 10 % 29 юли.

БЕЗПЛАТНИ АКТИВНОСТИ – БОНУС ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

1„Уикенд в Пловдив“ free tour – 5 обиколки;

Концерт на Античен театър – Пловдив „Звездна Италианска нощ“;

1 седмица посещение в клубовете на Атлетик фитнес.

„Уикенд в Пловдив“ очаква всички любители на градския, културния, събитийния, кулинарния и развлекателен туризъм.