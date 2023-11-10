Къде живее Николай Пловдивски
Източник: Капитал
Автор: Антон Чепилски
- Пловдивската митрополия държи имоти в Пловдив със стойност, възлизаща на 5.5 млн. лв. според имотния регистър, но реалната сума е далеч по-голяма
- Около двадесет апартамента, както и множество търговски обекти са част от имането на местната църква
- Няма ясна информация за приходите от всички обекти, тъй като за повечето липсват договори за наем в имотния регистър
Кръстовището на ул „Книжна фабрика“ и ул „Лозница“ в Асеновград не изглежда като подходящо място за небесна битка. И все пак, от двете му страни, разделени от няколко метра асфалт, съжителстват силите на хаоса и реда.
От едната има малка сграда с надпис, който оповестява, че тук е централата на Hell’s Angels за Асеновград. Насреща, в дискретна сграда без подобни надписи, е негласната централа на пловдивската митрополия.
„А тука са, да. Тука си живее. Те и други попове живеят тука, напълни се направо“, казва един от съседите, запитан дали е виждал наоколо пловдивския митрополит Николай.
В средата на 2020 г., малко след избухването на пандемията, пловдивската митрополия купува два апартамента на ул. „Книжна фабрика“ от строителна фирма „Запрянови – 03“, които и друг път са имали работа с църквата. Първата покупка е направена чрез девическия манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ за апартамент с размер от 190 кв. м. срещу скромните 129 хил. лв., а вторият – за 225 кв. м. е директно на Николай Севастоянов, както е светското име на Николай Пловдивски срещу също скромната сума от 142.5 хил. лв.
Очевидно или митрополитът и църквата са уцелили добро време за покупка, или са имали помощ отгоре, защото в момента за подобен имот в Асеновград, по пазарни цени, те биха платили точно три пъти повече.
Но честно казано, това не е необичайна практика при църковните имоти.
Пловдивската митрополия през годините е придобивала множество имоти или през дарения, или през сделки с по-ниска стойност, като истинският обем на владенията ѝ остава тайна, скрит зад несъществуващия църковен имотен регистър. Последният такъв много видим пример беше новият дом на митрополията в центъра на Пловдив, който тя придоби през подарък от Георги Гергов и солидна отстъпка от цената от другите собственици. Хората, фирмите и институциите, с две думи, обичат да подаряват или преотстъпват имоти на църквата. Какво получават в замяна (на този или онзи свят), остава тайна.
Според данни, събрани от „Капитал Пловдив“ след няколко месеца разследване, само в рамките на град Пловдив, имотите свързани с църквата са над 40 с площ над 67 хил.кв.м. Формално, стойността на която са отбелязани (с оценки от 2009 г. или 2017г.), е около 5.5 млн.лв. Очевидно е, че дори по усреднената цена на площ в града в момента, истинската им стойност е многократно по-голяма и възлиза на десетки милиони евро.
Важно е да се отбележи, че това вероятно е само върхът на айсберга. Имотният регистър събира данни за имоти, в които е настъпила някаква промяна след 1990 г. Възможно е част от имотите да не присъстват там. Също така, проверката е само за десетките храмове, които са в рамките на града. В областта, и в епархията те са многократно повече. Вероятно земите, свързани с тях, растат в същата прогресия.
Прочетете цялото разследване на Капитал ТУК, за да разберете коя е перлата в имотната корона на пловдивската митрополия!
Снимки: Димитра Лефтерова
1 275 коментари
