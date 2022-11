Създателите на лентата я представят пред публиката в Лъки- Дом на киното на 11 ноември

В Новия център на град Смолян живеят няколко хиляди души. Сред тях, четирима открехват вратите на домовете и сърцата си, за да разкажат повече за любовта, волята за живот, театъра и други истории. Ще ги видим и чуем в изключително любопитния документален филм “Може и нищо общо да няма”. Пловдивската му премиера е на 11 ноември, в Лъки- Дом на киното. Лентата ще представят почти целия екип, който седи зад създаването й.

Филмът „Може и нищо общо да няма“ е направен в рамките на Родопи филм фест – международен фестивал посветен на документалното кино, чието второ издание се състоя през юли 2022 г в гр. Смолян. Освен богатата програма от филми, в рамките на фестивала се проведоха няколко работилници по кино. Сред тях беше работилницата за късометражен документален филм с ръководител Светослав Драганов – режисьор на документални филми: „Децата на Дружба“ (2007), „Град на мечти“ (2011), „Живот почти прекрасен“(2013) и на игралния „Смирен“ (2021).

В работилницата взеха участие студенти по кинорежисура от Нов Български университет в класа по документална режисура на Светослав Драганов: Тихомир Рачев – фотограф, режисьор и оператор на музикални клипове: Desy – Back Then, Gigashadow – Party, Desy – Misery, Death Man’s Hat – For Me и др., Таня Костадинова – актриса, позната от немския филм Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt (2022) на режисьора Erik Haffner, английският Resignation Day (2021) на реж. Adam Basil и Adam Brashaw, българския късометражен филм Better Nature (2019) на реж. Ралица Петрова, театралната постановка „Одисей“ (реж. Диана Добрева) и др.,Веселин Зографов – звукооператор и режисьор на късометражните филми „Портрет на един панелен блок“ (2018), „Може би така е най-добре“ (2018)., Калина Николова – автор на филмови ревюта на онлайн платформата 7arts.bg, режисьор на късометражен проект по разказ на Георги Господинов „За Лора“ – реализиран в рамките на Яворови дни в Поморие (2020), Мария Иванова – режисьор на късометражния филм „Стъпки“ съвместно с Ралица Аджиларска, спечелил втора награда в рамките на фестивала Huawei Smartphone Film Festival (2022).

Участие в създаването на филма „Може и нищо общо да няма“ взеха още Александра Иванова – студентка по монтаж в НАТФИЗ и монтажистка на документалния проект „Да чуеш със сърцето си“ с реж. Габриела Димитрова (2022), Алберт Наков студент по кинорежсура в НБУ и Никола Бозаджиев режисьор на „Шибил“ (2020).