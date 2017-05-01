Да помогнем на Демир Василев
Стартира благотворителната кампания в подкрепа на Демир Василев от Пловдив, който е в състояние на будна кома, срещу която се борят родителите и терапевта му вече 2 години.
За по-бързо и качествено възстановяване му бе необходима тип количка за раздвижванията наречена Вертикализатор. За щастие още в началото на организирането по кампанията анонимен дарител
преведе сумата от близо 10 000 лв, които бяха необходими за закупуването на количката!
Тя вече е поръчана и около 10-ти май ще бъде факт.
Ние обаче продължаваме да набираме средства за обслужването на Демир още по-обнадеждени.
За да може тази количка да се движи из стаите или през топлите дни да се правят слънчеви процедури, е нужен лек ремонт на терасата в дома на Демир – разширяване на вратите. От средства има нужда и за раздвижванията, за апарат за мускулна стимулация, медикаменти, храна, почистване и много много други съпътстващи възстановяването му процедури.
След базарa организиран в KANAPE – Vibrant Media на 1-ви и 2-ри май, вечерта на 2-ри в клуб Библиотеката завършваме кампанията с благотворителен концерт, в който ще вземат участие:
Децата от вокална група Перуника от ЦДГ Перуника, както и:
Мирослав Турийски – пиано
Александра Иванона – вокал
Пепа Драгоева – вокал
Пола Кутманова – вокал
Ивелина Събева – вокал
Елка Мухова – вокал
Начо Господинов – ударни
Ангел Дюлгеров – китара
Виктор Стамболов – вокал и китара
Никола Nixon Джоков – китари и вокал
Радослав Паунов – бас китара
Велко Илиев – ударни
Владислав Христов – ударни
Mss Elly & The Orchestrа
Bourbon Street
Датата за концерта не е случайна – Демир има рожден ден и това ще е нашият поздрав за него, а вашият подарък ще е присъствие!
Започваме в 19:00 часа, а входът е 10лв!
Участници в базара:
Sunny Andonova – калъфи за тютюн, за книги и други
Janet Videva – Дизайнерски чанти и Corona Borealis – handmade soaps
Zori Angelova – ръчно рисувани чанти
Канапе Студио – Дизайнерски тениски
Elka Muhova -Mss Elly – бижута от естествени камъни
Lalli Ilcheva – Свещи – Декупаж!
https://www.facebook.com/events/197643510742279/permalink/200154327157864/.
