Ботев загуби, но запази шансове срещу Панатинайкос

Тежък реванш предстои след седмица на стадион „Христо Ботев“ във втория квалификационен кръг от Лига Европа, след като Ботев загуби с 2:1 в Гърция от Панатинайкос. Така „канарчетата“ запазиха всички шансове за реванша, като дори минимална победа в Пловдив ще прати двубоя в продължения и евентуално дузпи, а при успех с повече от 1 гол жълто-черните ще продължат в следващия кръг.
Двубоят в Гърция бе равностоен, като Панатинайкос владееше по-дълго инициативата, но Ботев създаде множество много опасни контраатаки, но се възползва само веднъж да вкара гол. Домакините успяха да открият в самото начало на мача, а до почивката успяха да удвоят аванса си след гол от дузпа.
След почивката и няколко смени Ботев успя да изненада Панатинайкос и при една грешка в изнасянето, жълто-черните откраднаха топката и с добро взаимодействие Корошец реализира след точен пас от Секулич. Двата отбора имаха своите много добри шансове за голове, като Панатинайкос удари и една греда малко преди края на мача. Укаки пък можеше да направи 2:2 в края, след като открадна една топка в центъра на терена и остана очи в очи с вратаря на гърците, но при опита да го преодолее падна. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след консултация с ВАР я отмени. Ситуацията е спорна, но през първата част реферът подмина без да прегледа 100% нарушение срещу Акере в наказателното поле при резултат 1:0, така че „канарчетата“ могат да имат съвсем основателни претенции към съдийството.
Реваншът е точно след седмица на 8 август в Пловдив, като се очаква стадион „Христо Ботев“ този път да е пълен до краен предел.
840 коментари
fertility pct guide: can you buy generic clomid price – how to get generic clomid
https://amitrip.us.com/# Elavil
https://follicle.us.com/# get generic propecia
Generic Elavil: Amitriptyline – buy Elavil
https://fertilitypctguide.us.com/# how can i get generic clomid without prescription
Follicle Insight: propecia pills – Follicle Insight
Chào cả nhà, người anh em nào cần nhà cái uy tín để giải trí Casino thì vào ngay địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Dola789 đăng nhập. Chiến thắng nhé.
Chao anh em, ai dang tim san choi d?ng c?p d? cay cu?c N? Hu thi xem th? trang nay nhe. Khong lo l?a d?o: T?i Sunwin. Chi?n th?ng nhe.
Hi cac bac, n?u anh em dang ki?m ch? n?p rut nhanh d? cay cu?c Da Ga thi xem th? trang nay nhe. N?p rut 1-1: https://pacebhadrak.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Hi cac bac, ai dang tim c?ng game khong b? ch?n d? choi Da Ga thi xem th? d?a ch? nay. Dang co khuy?n mai: Dang nh?p BJ88. Chuc anh em may m?n.