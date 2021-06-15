21 имена в новия черен списък на лица, свързани със санкционираните по закона “Магнитски”

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
По закона Магнитски бяха санкционирани Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. Днес финансовото министерство изнесе списък с включени в него 21 физически лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите като ” съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Според министерството хората от листата са безспорно свързани с посочените от министерството на финансите лица. Сред 21-те нови имена се открояват тези на майката на Делян Пеевски- Ирена Кръстева и Цветомир Найденов, един от собствениците на компанията “Ефбет” и бивш съдружник на Васил Божков.
Ето и списъка:
1 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ
3 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
4 АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
5 БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ
6 БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
7 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
8 ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ
9 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА
10 ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА
11 ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
12 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
13 МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ
14 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
15 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА
16 ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ
17 ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
18 СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
19 ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
20 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
21 ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ