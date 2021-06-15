21 имена в новия черен списък на лица, свързани със санкционираните по закона “Магнитски”

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

По закона Магнитски бяха санкционирани Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. Днес финансовото министерство изнесе списък с включени в него 21 физически лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите като ” съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Според министерството хората от листата са безспорно свързани с посочените от министерството на финансите лица. Сред 21-те нови имена се открояват тези на майката на Делян Пеевски- Ирена Кръстева и Цветомир Найденов, един от собствениците на компанията “Ефбет” и бивш съдружник на Васил Божков.



Ето и списъка:

1 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ

3 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

4 АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

5 БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ

6 БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

7 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ

8 ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ

9 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА

10 ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА

11 ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

12 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

13 МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ

14 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

15 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА

16 ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ

17 ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

18 СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

19 ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

20 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

21 ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ