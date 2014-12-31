Новината на 2014-та за Под тепето: Пловдив е Културната столица на Европа за 2019г.
2014-та! Година наситена от протести, природни стихии, задкулисие и банкови трусове. Година на избори и политически франкенщайни. Година на кръв по пътища и полицейски палки, стотици и хиляди заглавия с „Шок и Ужас” отпред за колегите от повечето от интернет медиите. Да, година на сълзи, разбити глави, съдби, животи. Но и на добри новини…
Изборът на Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г! Това е новината на годината за Под тепето. Тъй като медията ни предпочита светлата страна на живота, годишният ни фото обзор започва именно с най-позитивната случка за града ни. Целият ни информационен поток около битката за арт център на Стария континент предизвика изключително голям интерес у вас, читателите. Това е новината, с която на Пловдив му поникнаха криле, сега предстои по-сложното- полетът. В който ние вярваме. И който ще отразяваме плътно, цветно и истинно в следващите четири години. В тях ще приключенстваме заедно. За приземяване не мислим…
Крилете поникнаха в началото на септември, когато след изключителен труд, положен от много хора, градът ни се окичи с така важната титла. Отпразнувахме я всички, заедно, на една маса на Главната. Пихме вино и пяхме. Беше красиво. Красиво като близо 100-те хиляди, наводнили улиците на града в юбилейното издание на Нощ на музеите и галериите. Красиво като съживяването на Капана. Като провеждането на първия гигантски международен архитектурен конкурс за Площад Централен. Като реставрацията на сграфитото на Слона в Стария град, в който процес имахме немалка роля. Основна такава играхме и в печалната акция по опита за разкриване на стенописа на Йоан Левиев в Дома на културата. Оказа се, че той е изчезнал безследно при златния ремонт на сградата. Виновни, естествено, няма. Лошата новина бе белязана от един позитивен знак- диалог с общинската администрация. С такъв обаче не можем да се похвалим относно бъдещето на сакралното за Пловдив Небет тепе. Като обществено отговорна медия Под тепето, заедно с пловдивския екип на БНТ организира експертен дебат по темата, който представители на проектантския екип и общината пропуснаха по една или друга причина. Надяваме се 2015-та да е по-диалогична и прозрачна в отношенията между власт, медии и общественост.
Пожелаваме си през следващата година, на този ден, да ви предложим повече снимки от добрите новини, от разрешени обществени проблеми, от защитени и реализирани каузи. Пожелаваме си усмивките да преобладават пред окървавените физиономии, да пишем за обич, а не за омраза. Пожелаваме на Вас, читателите, 2015-та да е година на полет и осъществени мечти. Година на страст, а не на страх. Година на вяра, а не на безверие.
1 348 коментари
If you want to save money on prescriptions, I suggest checking this archive. It reveals where to buy cheap. Discounted options at this link: п»їUpstate Medical.
п»їLately, I stumbled upon a great report concerning Indian Pharmacy exports. It covers how to save money when buying antibiotics. For those interested in factory prices, go here: п»їkisawyer.us.com. Hope it helps.
FYI, a helpful article on buying meds safely. It explains the best shipping methods for generics. Full info: п»їhttps://polkcity.us.com/# pharmacy delivery.
п»їTo be honest, I came across a great report concerning ordering meds from India. It explains the manufacturing standards on prescriptions. For those interested in cheaper alternatives, read this: п»їrecommended. Good info.
п»їRecently, I discovered a useful report regarding ordering meds from India. It covers how to save money when buying antibiotics. For those interested in cheaper alternatives, take a look: п»їkisawyer.us.com. Good info.
п»їLately, I found an informative resource about Indian Pharmacy exports. The site discusses CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.
I was wondering about buying generic pills online. I found a verified site that lists affordable options: п»їmexico pet pharmacy. What do you think?.
п»їJust now, I came across a helpful resource about buying affordable antibiotics. It explains FDA equivalents when buying antibiotics. If you are looking for reliable shipping to USA, check this out: п»їUpstate Medical. Might be useful.