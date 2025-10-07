Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

Снимката е илюстративна
Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
506 коментари
Ed Pills Afib: Ed Pills Afib – EdPillsAfib
certified online canadian pharmacies https://viagranewark.com/# Viagra Newark
ViagraNewark: best price for viagra 100mg – ViagraNewark
http://viagranewark.com/# ViagraNewark
online erectile dysfunction pills: online ed meds – EdPillsAfib
online pharmacy reviews https://edpillsafib.com/# online ed drugs