От утре влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

В брой 97 от 23.10.2026 г. на Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията на Наредба I-45/2000 г. на Министерството на вътрешните работи, с която е регламентиран редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства /ППС/.
Наредбата влиза в сила от утре, 27 октомври, а от сектор „Пътна полиция“ предоставят информация за някои нови правила, свързани с най-често използваните административни услуги:
Проверка на ППС на канал се извършва:
- при промяна на неговата регистрация в друга област;
- при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация;
Отпада изискването за проверка на канал:
- за ППС с регистрация в България повече от 10 години;
- при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на МПС /СРМПС/;
- за издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.
Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.
При промяна на двигател:
- не се изисква представяне на документ за собственост;
- номерът на двигателя се вписва при проверка на канал;
- ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква технотест и удостоверение за промяна на конструкцията.
Когато ППС е придобито от две или повече лица по наследство:
- регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици;
- прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини:
- разкомплектоване;
- тотална щета;
- конфискация/отнемане на превозното средство;
- унищожаване при пожар или природно бедствие;
- в другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.
Регистрация на пътно превозно средство на починал преди 07.09.2025 г. собственик, чиито наследници не са заявили промяната, се прекратява служебно в Националния регистър на ППС и техните собственици след шест месеца от 27.10.2026 г. – датата на влизане в сила на Наредба I-45/2000 г.
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