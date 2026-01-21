С пловдивския си завод BTL стана №1 в сектор „Машини и оборудване“

Чешката компания затвърждава лидерската си позиция в индустрията у нас с фокус върху иновациите, човешкия капитал и устойчива верига на доставки с българско участие

BTL Industries оглави националната класация на списание „Мениджър“ за най-успешна компания в сектор „Машини и оборудване“ за 2025 г. Отличието идва в момент, когато браншът като цяло отчита спадове в производството и приходите, а геополитическата несигурност разклаща веригите на доставки в цяла Европа.

На този фон пловдивската база на чешката компания се превърна в двигател на растежа. През лятото на 2025 г. BTL откри в Пловдив най-голямата чешка индустриална инвестиция у нас – завод за близо 100 млн. лева. Само за година екипът в града нарасна с над 18% и вече надхвърля 800 души.

Официално откриха завода за 100 млн.лв. на BTL в Пловдив

Компанията залага на стратегия с ясно местно измерение – 30% от доставчиците ѝ са български, което ѝ дава гъвкавост и устойчивост при глобални сътресения. Паралелно BTL разширява портфолиото си с нови производствени сегменти, сред които роботизираната физиотерапия със серията BTL Robotics.

Докато в сектора се отчита отлив на кадри, BTL върви в обратната посока. Целта за 2026 г. е екипът в Пловдив да достигне 1000 души, като компанията търси специалисти в инженерни, производствени и административни направления.

„Роботиката и изкуственият интелект ще определят бъдещето на индустрията. Но движещата сила остава човекът“, коментира изпълнителният директор Веселин Каравасилев. По думите му именно инвестицията в хора и в местната икономика е ключът към устойчивия растеж.

С новия си завод и амбициите за разширяване, BTL Industries превръща Пловдив в един от важните центрове на високотехнологичното производство в страната.