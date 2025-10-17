Самостоятелна изложба на Мария Баракова в Стария град

Самостоятелната изложба на пазарджишката художничка Мария Баракова, озаглавена „Вълшебна и луда любов в цветове“, ще бъде открита от 18 октомври 2025 г. в Andromeda Art Gallery в Стария град на Пловдив. Колекцията включва серия от акрилни платна, в които авторката съчетава експресивен колорит, символични образи и динамична композиция.

В творбите си Баракова изследва емоционалните състояния на любовта – нежност, страст и безумие, представени чрез абстрактни лица, силуети и линии. Всеки детайл в нейните картини носи послание – спирала, око или фрагмент от лице се превръща в част от по-голямата ѝ вселена, в която се преплитат човечност, мистерия и женственост.

Изложбата е определяна от изкуствоведи като емоционален манифест – взрив от багри, символи и топлота, който говори едновременно за болка и обновление. В нея могат да се усетят влияния от кубизма, сюрреализма и наивното изкуство, но най-силно личи индивидуалният почерк на Баракова – безстрашен, цветен и откровен.

Официалното откриване ще се състои на 18 октомври, с следобеден вернисаж, а изложбата ще остане достъпна за посетители до края на октомври 2025 г.

Входът е свободен.