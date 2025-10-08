Инспектори преместиха преградата на ул. „Г. Бенковски“ в Капана

Екип от Общинския инспекторат извърши проверка в Капана след публикацията за преградена от собственици на наргиле бар улица в квартала. Както вчера съобщихме, наематели в помещение на ъгъла на площад „Марукян“, известен като Широкото, поставиха напълно нерегламентирано мобилен параван на улица „Георги Бенковски“, между кръстовището с „Йоаким Груев“ и Малката главна, като възпрепятстваха движението на пешеходците.

Така изглеждаше преградената ул. „Георги Бенковски“ завчера

Няколко часа след материала в Под тепето вчера на място отишли общинските инспектори, които констатирали нарушението. Пред въпросното заведение те заварили поставени плексигласови прегради с височина 160 см., което е в разрез със чл.11,ал.9 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Служителите на пловдивския инспекторат са преместили собственоръчно нерегламентираните паравани

„В наредбата е посочено, че височината може да бъде до 70 см. Проведен е разговор по телефона с управителя на обекта, който е поканен да дойде на място, но същият е заявил ,че до 9 октомври е извън Пловдив. Служителите на ПОИ са преместили преградните пана до сградата на заведението. Проверката ще продължи със вземане на административно отношение“, съобщиха от инспектората.

Служителите на звеното, известно като общинското ФБР, са вдигнали на ръце преградите и са ги сложили до входа на заведението, където се намират и днес. Улицата вече не е преградена, но не е ясно дали казусът няма да се повтори. Подобни „паравани“ срещу вятър има на още няколко в Капана, като те не са толкова високи, а и не пречат на придвижването на пешеходците.







