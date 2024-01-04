Започна унищожаването на вековната къща край Бунарджика
Вече няма никакво съмнение- вековната къща в квартала между Сахат тепе и Бунарджика ще бъде унищожена. Опасенията, че красивата старина ще бъде бутната, при това напълно законно, за жалост се оправдават.
На фона на пълната каша с информацията около инвестиционните намерения за парцела под сградата, за която ви съобщихме вчера, днес строителна бригада сваля покрива на 3-етажното бижу от началото на миналия век на ъгъла на улиците “ Цар Иван Александър“ и „Густав Вайганд“.
Това е и първата голяма стъпка от бутането на бившия паметник на културата, отписан незнайно защо като недвижимо културно наследство от списъците за защита през 2012г. С отписването недвижима ценност къщата е загубила статута си на защита, с което е отворена възможност за нейното събаряне. Предполага се, че с красивата сграда ще паднат и вековните чинари пред нея, тъй като те очевидно ще пречат на тежката строителна техника.
Днес изяснихме и мистерията около попадналата на строителните заграждения около къщата подвеждаща информационна табела, която се отнася за друг проект, на друг имот, на съвсем друга улица- „Парчевич №2“.
Научихме, че инвеститорът, който събаря бившия паметник на културата на ъгъла на улиците “ Цар Иван Александър“ и „Густав Вайганд“, е компанията „Медичи Пропърти Инвест“ ООД с управител Мирослав Милков Стефанов. При бърза справка на това име и дружество в регистрите се установява пряка връзка на Стефанов със собствениците на „ХЪС“ ООД Александър и Иван Асенови. Стефанов е бил част от няколко дружества в съдружие именно с двамата братя, но в последствие е изключен от тях. Вероятно за да нямат директна свързаност. Мирослав Стефанов е свързан и с големия комплекс, строящ се край стария Винпром между улиците „Волга“ и „Данаил Николаев“, заради който бяха взривявани скални масиви.
В момента те инвестират в множество жилищни комплекси в целия град. Довършват строителството и на новата сграда на мястото на бившия ресторант „Греми“, който се намира именно на улица „Парчевич“, точно срещу №2, където е ресторант „Елеганс“ и имота, за който се отнася гореспоменатата информационна табела.
Снимка: Пенка Попова
