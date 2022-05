В проекта за монументално пано, което ще се дари на детска градина ще участват още колеги от Румъния и Италия

На 11 май 2022 г. от 9 часа до 12:30 часа ще бъде проведен уъркшоп по „Стенопис“ в двора на НХГ „Цанко Лавренов“, ул. „Янко Сакъзов“ 2а, в който ще участват ученици и преподаватели от Полша, Румъния, Италия и от пловдивската художествена гимназия.

По време на творческата работилница ще бъде създадено голямо стенописно пано, изградено от малки парченца прозрачно стъкло, съчетани с висококачествени цветни стъкла. В реализацията ще се включат всички участници в мобилността. Стъкломозайката ще бъде дарена на детска градина „Незабравка“, която се намира в съседство със сградата на НХГ „Цанко Лавренов“. Младите таланти ще зарадват децата от детската градина и ще помогнат за облагородяване на вътрешното пространство на ДГ „Незабравка“. Ръководител на уъркшопа ще бъдат Атанас Камешев – преподавател по специалния предмет „Стенопис“.

Събитието е част от проект “Art is in the air Mobility C3“ (2019-1-PL01-KA229-064957_2) по програма “Еразъм+”, който стартира през септември 2019 г. и се провежда в различни европейски страни вече 2 години. Координатор на проекта от българска страна е Ирена Корбетова – преподавател по английски език в НХГ “Цанко Лавренов”. От Художествената гимназия в Пловдив участват и ученици от различни класове и специалности. Групите по мобилността ще пристигнат в Пловдив на 8 май и ще се включат в различни събития, организирани от страна на НХГ „Цанко Лавренов“ – уъркшоп по сериграфия, уъркшоп по стенопис, уъркшоп по мозайка в Голямата базилика, запознаване с дейността и спецификата на гимназията, традиционни български танци, посещения на културни забележителности в Пловдив, Перущица и Асеновград. Всеки от гостуващите екипи е подготвил своя артистична програма, която ще представи по време на мобилността (8-14 май 2022 г.)