Соня Йончева е певица на годината в Европа

Само ден след като стана Почетен гражданин на Пловдив, световноизвестното сопрано Соня Йончева спечели наградата „Певица на годината” на престижните награди Опус класик 2021 г. за албума „Rebirth” на английски език. „Опус класик” са европейски еквивалент на наградите „Грами”. Официалната церемония по раздаването на наградите ще бъде на 10 октомври в „Концерт хаус”, Берлин. Тя ще бъде предавана по най-големите телевизионни канали в Европа.

„Много съм щастлива, че печеля тази престижна награда с един албум, който е много близък до сърцето ми.”, сподели Соня Йончева.

През есента Соня Йончева ще направи серия от концерти с програмата от албума „Rebirth”, в който наред с класическия репертоар, има и две песни- българската „ Заблеяло ми агънце” и „Like an Angel passing through my room” („Като ангел минаващ през моята стая”) от репертоара на АББА, за която световноизвестното българско сопрано получава благословията на Бени Андершон от шведската група. Албумът „Rebirth”, издаден от Сони класикъл е сред най-продаваните албуми в раздел опера за последната година.

На 31 август в 20 ч. Соня Йончева ще излезе на сцена пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ заедно с краля на операта Пласидо Доминго. Поради големият интерес организаторите от SY11 пускат допълнителна възможност за билети, които може да откриете на: https://epaygo.bg/3107431516 . Концертът ще бъде излъчен в целия свят онлайн. Билети за стрийминга на: – watch.sy11events.com

„Гала в София“ включва програма с популярни арии от прочути опери, подбрани специално за българската публика, под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.