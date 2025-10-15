След видео апелът на Под тепето за реакция на институциите в последния епизод от подкаста ни, посветен на загиващата дървесна растителност на Младежки хълм, днес в зелената зона се забелязва раздвижване. На място са били изпратени специализирани екипи, които да разчистват сухи клони и дървета, създаващи реална опасност за живота и здравето на посетителите на тепето.

В събота гостувахме там, за да покажем какво е състоянието на едно от зелените сърца на Пловдив. А то много тревожно. Корояд или друг вид вредител по растенията изяжда бързо дърветата в полите на хълма, като едно по едно те гинат и падат.

Фирма подизпълнител на общинското предприятие „Градини и паркове“ днес е била на място, за да стартира премахването на именно мъртви и опасни клони и дървета. Утре на терен се очаква да бъде и зам.-кметът по Екология Иван Стоянов, от който днес разбрахме, че предстои старт на фитосанитарното изследване на цялата зона.