Сара Тавареш разтопи Античния театър за откриването на концертния сезон

Снимки: Орлин Николов и Катрин Гутман

Концертният сезон на Античния Театър в Пловдив бе открит миналата вечер с разпродадения концерт на Сара Тавареш. Час и половина публика от цяла България пя и танцува в ритъма на огнената музика на обичаната португалска певица и нейната група. Час и половина, в които публиката забрави за пандемията, за ограниченията, за социалната дистанция, за да се върне към нормалността, благодарение на Тавареш и нейната музика. Хората пяха и танцуваха, а португалската звезда им благодари за топлото посрещане.

Освен популярна певица с номинация за „Грами“, Сара Тавареш е и композитор, китарист и перкусионист. Нейните композиции са омайна смес от африканска, португалска и северноамериканска музика, върху която като истинска магия се движи вълшебният ѝ глас.

Тя е родена в Лисабон, но корените ѝ са от Кабо Верде – архипелаг, разположен в Северния Атлантически океан на около 570 километра от западния край на Африка. Културата на Кабо Верде е еднакво разнообразна – жизнена комбинация от африкански и иберийски влияния, с докосване на Бразилия и дори на морската Нова Англия (островите имат дълги и много силни отношения с бреговете на Масачузетс).

Сара Тавареш е явление в световната музика, което владее критици и публика с умението си да плува през музикални стилове, размивайки граници. Има издадени шест албума. Гласът ѝ е топъл и трениран инструмент, който предава вярно търсенията на артистичната ѝ душа.

Организатор на концерта е Blue Hills Events. Събитието е част от фестивала Music of the Ages, който се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2021 година.

Точно след седмица в града на тепетата ще се проведе и първият летен фестивал за 2021 година – Music Daze! Хълм Бунарджика се подготвя за фестивал на 11, 12 и 13 юни 2021 г. Пловдив посреща Nouvelle Vague , DJ BURAK YETER, Dub Fx feat. Mr Woodnote , Ицо Хазарта и Ъпсурт, Керана и космонавтите, Stop the Schizo, Me and My Devil, Innerglow, Krekhaus, K.LINA и други. Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата.

