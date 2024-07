Send an email

Follow on X

С много места за забавление ще запомним Hills of Rock 2024

Грандиозният фестивал Hills of Rock 2024 приключи в събота, но ще остане дълго в спомените на пловдивчани и гостите на града. Мощното участие на легендите Korn, Bring Me The Horizon и Amon Amath ще останат завинаги в историята на града, препълнил се с възторжени туристи в последните три дни.

Организацията на фестивала тази година беше на много високо ниво, а сред вълнуващите съпътстващи събития бяха множеството места за забавление. Организирани от 8888 игри предлагаха награди, като тениски, шапки, ключодържатели, бандани, отварачки и слънчеви очила с бранда на Hills of rock 2024.

Отделено бе място за снимки – различни фонове, пред които безплатно всеки може да се снима. Любителите на селфитата имаха и друго място – фотобудка за моментни снимки (с помощта на Яна от snimaise.com), където посетителите отново безплатно можеха да се снимат до два мотора; един от бирените спонсори също организираше игри с бира за ценители и раздаваше награди.

снимки: Даниела Калчева