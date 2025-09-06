Румен Радев призова да спасим България от „дерибеите“

Традиционното слово на президента на Република България по време на честванията по повод годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Пловдив бяха белязани с лека политическа заигравка. Основната част от словото му бе посветена на обичайното възхваляване на геройството и идеалите на съединистите, извършили геройски безкръвното „изтриване на границите на Берлинския договор“.
Акцентирайки върху суверенитета и независимостта на държавата, той направи паралел със съвремието, в което, по думите му, имало политически брокери, готови да продадат „суверенитета, хазната и дори нашата идентичност“ на чужди сили. Макар и Радев да не назова конкретното развитие, остана усещането у хората, че позицията му бе свързана с влизането на България в еврозоната. В този момент, след викове от събралата се на площада публика, той се обърна към нея с думите: „Ще питам вас хората на площада: Ще оставим ли България на дерибеите“?
Леко парадоксално, след този коментар, подхвърлен към публиката, президентът призова за обединение и надмогване на вечните деления.
Самото честване премина в традиционния формат със заря-проверка след речи от останалите присъстващи официални лица.
380 коментари
