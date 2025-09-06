Традиционното слово на президента на Република България по време на честванията по повод годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Пловдив бяха белязани с лека политическа заигравка. Основната част от словото му бе посветена на обичайното възхваляване на геройството и идеалите на съединистите, извършили геройски безкръвното „изтриване на границите на Берлинския договор“.
Акцентирайки върху суверенитета и независимостта на държавата, той направи паралел със съвремието, в което, по думите му, имало политически брокери, готови да продадат „суверенитета, хазната и дори нашата идентичност“ на чужди сили. Макар и Радев да не назова конкретното развитие, остана усещането у хората, че позицията му бе свързана с влизането на България в еврозоната. В този момент, след викове от събралата се на площада публика, той се обърна към нея с думите: „Ще питам вас хората на площада: Ще оставим ли България на дерибеите“?
Леко парадоксално, след този коментар, подхвърлен към публиката, президентът призова за обединение и надмогване на вечните деления.
Самото честване премина в традиционния формат със заря-проверка след речи от останалите присъстващи официални лица.
250 коментари
Sharing, an important article on cross-border shipping rules. It explains quality control for antibiotics. Link: п»їmexican pharmacy ship to usa.
п»їTo be honest, I stumbled upon an interesting resource regarding ordering meds from India. It covers how to save money when buying antibiotics. In case you need reliable shipping to USA, go here: п»їkisawyer.us.com. Cheers.
п»їLately, I came across a helpful report about generic pills from India. It explains CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants reliable shipping to USA, visit this link: п»їread more. Good info.
п»їTo be honest, I stumbled upon an interesting page concerning ordering meds from India. It details WHO-GMP protocols on prescriptions. If you are looking for factory prices, take a look: п»їindian pharmacy. Worth a read.
Heads up, an important article on FDA equivalent standards. It explains quality control for generics. Link: п»їnavigate here.
п»їJust now, I stumbled upon a useful page about ordering meds from India. The site discusses CDSCO regulations for generic meds. For those interested in cheaper alternatives, read this: п»їworld pharmacy india. Might be useful.
https://nyupharm.com/# canadian pharmacy online ship to usa