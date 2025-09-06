Традиционното слово на президента на Република България по време на честванията по повод годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Пловдив бяха белязани с лека политическа заигравка. Основната част от словото му бе посветена на обичайното възхваляване на геройството и идеалите на съединистите, извършили геройски безкръвното „изтриване на границите на Берлинския договор“.
Акцентирайки върху суверенитета и независимостта на държавата, той направи паралел със съвремието, в което, по думите му, имало политически брокери, готови да продадат „суверенитета, хазната и дори нашата идентичност“ на чужди сили. Макар и Радев да не назова конкретното развитие, остана усещането у хората, че позицията му бе свързана с влизането на България в еврозоната. В този момент, след викове от събралата се на площада публика, той се обърна към нея с думите: „Ще питам вас хората на площада: Ще оставим ли България на дерибеите“?
Леко парадоксално, след този коментар, подхвърлен към публиката, президентът призова за обединение и надмогване на вечните деления.
Самото честване премина в традиционния формат със заря-проверка след речи от останалите присъстващи официални лица.
222 коментари
Umass India Pharm: Online medicine home delivery – Umass India Pharm
compare pharmacy prices
low cost prescription drugs
https://unmpharm.xyz/# real mexican pharmacy USA shipping
best rated canadian pharmacy
http://nyupharm.com/# reputable canadian online pharmacies
mexican border pharmacies shipping to usa: Unm Pharm – mexican pharmaceuticals online
https://umassindiapharm.xyz/# Umass India Pharm
overseas online pharmacies